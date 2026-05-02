◆春季高校野球兵庫県大会▽準決勝 高砂２―１東洋大姫路（２日・ウインク姫路球場）

４月２９日の準々決勝で篠山産に勝利して３７年ぶりに４強入りした高砂が、準決勝で東洋大姫路を撃破し、初の決勝進出を果たした。

先発し６安打１失点で完投した左腕の杉山龍作主将（３年）は勝利の瞬間、拳を突き上げた。「まさか勝てると思わなかった。（勝った瞬間は）感情が出てしまいました。普段は顔に出さないようにしていたのですが…」とチームのために感情を出さないように振る舞っていたクールな主将から思わず飛び出したガッツポーズに、勝利の喜びが表れていた。

昨秋に県２回戦で敗れ、ナインは「ノーサイン野球」を申し出た。受け入れた時岡脩平監督（３５）は「選手に完全に任せています。想定外で驚くプレーも？ あります」と言う。「考える力がついたなと思います。（練習などで）失敗を経験することで、練習も実戦をイメージして、選手たちの意識も高くなっています」と成果を口にした。

２回には走者がアウトになったものの無死一塁からバスターエンドランを試みるなど選手が自主的にプレー。９回に決勝打を放った竹内悠雅捕手（２年）はその裏、１死二塁のピンチで三盗を刺し「初球の（二塁走者）のリードで走ってくると感じた」と冷静な読みで勝利につなげた。

昨年に亡くなった元阪神で３２０勝のレジェンド・小山正明さんの母校。夏の最高成績は１９８７年の準優勝。明石に１―４で敗れ、甲子園出場はない。

春は初の決勝進出。「ここまで来たら優勝の２文字に挑戦したい」と竹内。ノーサイン野球で新たな歴史を切り開く。