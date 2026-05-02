【地震】三重県内で震度4 奈良県を震源とする最大震度4の地震が発生 津波の心配なし
5月2日午後6時28分ごろ、奈良県を震源とする最大震度4の地震が発生しました。三重県内では最大震度4の揺れが観測されています。
最大震度4を観測したのは三重県、奈良県、和歌山県です。
この地震による津波の心配はありません。
震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュード(M)は5.7と推定されます。
三重県【震度4】
愛知県【震度3】 蒲郡市 半田市 愛知美浜町 【震度2】 豊橋市 豊川市 新城市 田原市 豊根村 名古屋千種区 名古屋北区 名古屋中村区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋南区 名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区 岡崎市 一宮市 瀬戸市 愛知津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 常滑市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 愛知みよし市 あま市 長久手市 東郷町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 南知多町 武豊町 幸田町 【震度1】 設楽町 名古屋東区 名古屋中区 春日井市 犬山市 愛知江南市 小牧市 尾張旭市 豊山町 大口町 扶桑町
岐阜県【震度2】 恵那市 岐阜市 大垣市 羽島市 瑞穂市 本巣市 海津市 岐南町 笠松町 養老町 垂井町 神戸町 輪之内町 安八町 揖斐川町 大野町 【震度1】 多治見市 中津川市 瑞浪市 美濃加茂市 土岐市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 八百津町 御嵩町 関市 美濃市 各務原市 岐阜山県市 郡上市 関ケ原町 岐阜池田町 北方町 下呂市
提供：ウェザーニューズ