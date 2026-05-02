髪型変えたい【40・50代】→ 長さ変えずにこなれる「レイヤーカット」が超推せる！！

柔らかかった日差しがじりっと暑い初夏モードへ変わると、髪型に爽やかな軽さがほしくなりそう。トレンドの「レイヤーカット」なら、バッサリ短くしなくても大人の髪にこなれた動きを与えてくれます。お気に入りの長さをキープしながらでも楽しめるのが魅力。レイヤーを入れる位置によっても印象が異なるので、ぜひ見比べてみて。

くびれで一気にメリハリON

首のあたりでくびれるようにレイヤーを入れると、丸みボブの収まりやすさに軽快な動きが加わります。なんといっても、下ろしているだけで決まるメリハリの効いたシルエットが魅力的。 いざというときに結べるレングスなのもポイントです。忙しい大人女性にもおすすめ。

頬に沿わせて鮮度高く

平成を思わせるテイストが台頭する今年、顔まわりのレイヤーが特徴的なハッシュカットの注目度が高まっています。顔を囲むように短いレイヤーが揺れて、若々しく見えそう。後頭部もレイヤーの長さを変えながら細かくハサミを入れて、ふわっと巻けばエアリーな質感を楽しめます。

ハイトーンならふんわり

ダイナミックなレイヤーカットなら、@katayu1204さんいわく「重ためにしてもレイヤーで軽さの表現」ができるそう。明るめのベージュカラーもあいまって、ボリュームアップして見えやすいので、ぺたんこ髪に悩みがちな大人女性にも推したいスタイルです。

パーマなら華やかで手軽

首と耳がヘルシーに覗くウルフは、トップと顔まわりのレイヤーが印象的。@hanae.yamaguchiさんが「毛先中心に緩めにかけて動かしやすく」したというパーマが華やかです。スタイリングを楽にしたい人やクセを活かしたい人にも、ちょうど良さそう。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@osm1019様、@katayu1204様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。