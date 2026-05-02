◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）

２４年に東京の１６００メートルから施行条件を変えて移設された３歳限定のＧ３は１２頭立てで争われ、５番人気で鮫島克駿騎手が手綱を執るケイアイアギト（牡、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）が、最後の直線で追い込んで３着に入った。２月のサウジダービー５着のあと、ＵＡＥダービー出走を目指してドバイへ転戦したが、中東情勢を考慮して出走を自重し、帰国。国内重賞初出走でタイトルを狙っていた。

２番人気で岩田望来騎手が手綱を執るシルバーレシオ（牡、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が、ゴール前で差し切り、１勝クラスからの２連勝で重賞初挑戦Ｖを飾った。岩田望騎手はＪＲＡ重賞２０勝目。勝ち時計は、１分５７秒５。

首差の２着は１番人気のメルカントゥール（川田将雅騎手）が続き、ルヴァンスレーヴ産駒のワンツーだった。

鮫島克駿騎手（ケイアイアギト＝３着）「（ドバイへの）遠征がかなわずということで、難しい輸送から戻してきたなかで、いい状態で持ってきてくれました。距離自体は少し長いかなと思いますけど、力があるので、最後も振り絞って、走ってくれました。先生（加藤征調教師）とはこういう競馬をしようという作戦で、今後へいい経験になりました。

４コーナーでもう少ししっかりハミをかけて、動かせばよかったかなと思いますけど、直線ではまだ動き出してくれました」

幸英明騎手（ソルチェリア＝４着）「４コーナーまではいい雰囲気でしたが、伸び切れませんでした。緩さもある馬なので、これからの成長に期待です」

菱田裕二騎手（シャローファースト＝５着）「重賞でもしっかり持ち味を発揮してくれました。この経験が次につながればと思います」

松若風馬騎手（ガウラディスコ＝６着）「ペースは速かったけど、この馬の形で競馬できました。以前より起きて走れるようになり、内容も良くなっています。こういう競馬を続けていけば、自己条件なら上位だと思います。順調に成長していってくれています」

松山弘平騎手（コロナドブリッジ＝７着）「スタートも速い馬ですし、初ダートでキックバックをかぶりたくなかったので、先行する形を取りました。ダートは合っていると思います」

ミルコ・デムーロ騎手（デールエルバハリ＝８着）「スタートが良く、道中の手応えも良かったです。馬込みも大丈夫。直線はジリジリでした。将来的にはいいと思います」

秋山稔樹騎手（ストロングエース＝９着）「今日は直線で手前を替えず、右もたれが道中から厳しかったです。そういう面を踏まえると疲れがあったのかなと思います。ここから休ませて立て直してですね。力は負けてないと思います」

吉村誠之助騎手（セイントエルモズ＝１０着）「想定していたよりポジションは取れたけど、勝負どころから思ったより動けなかったです。坂がある方がいいのかもしれません」

浜中俊騎手（ヴィエントデコラ＝１１着）「強いメンバーだったけど、そのなかでも競馬自体はしっかり走ってくれました。自己条件に戻ってですね」

酒井学騎手（サイモンゼスト＝１２着）「もろいというか気難しいというタイプ。能力はもっとあります。今日は行ききれなかったけど、以前よりそこ（の位置）で何にもなくなる感じはなかったです。（馬が）怒りながらでもポジションをキープできました。楽に自分の形に持ち込めれば、いつか爆走する可能性はあります」