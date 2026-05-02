4月30日、俳優の吉高由里子がXに投稿した《お裾分け》と題された動画のインプレッションが5月1日現在、66万を超え話題になっている。

「投稿したのは、水平線に沈む夕陽を映した20秒の動画です。全編で波の音が流れるのですが、『このまま終わるのかな』と思った最後の最後、大きな波が打ち寄せ、その波で足元が濡れたのでしょうか、『うわ!』という吉高さんの声が収録されていました。その驚き方が、いかにも吉高さんらしくてつい微笑んでしまいます。ファンからも『お裾分け』というタイトルがつけられた写真がたくさんリプライされました」（芸能担当記者）

吉高はドラマ・映画などで活躍する一方、SNSなどで見せる“自然体”が多くのファンに支持されている。この動画も、そんな吉高の魅力が詰まっているようだ。

「これまでも吉高さんのX投稿はバズっています。3月14日には飛行機内から撮影した動画を投稿。《コレ地球なんだけどさ この黒い線はなんだろうか》と、動画に映る『謎の黒い線』をフォロワーに問いかけたところ《そこ押したら別の地球に繋がります》《「コレ地球なんだけどさ」がとんでもねぇパワーワード》などといじられながらも、11万を超えるインプレがつきました。

さらに、3月24日には《寝る前から強い気持ちで決めていた。明日は絶対キーマカレー食べたい!》と翌朝、《目を開けた瞬間から1度も止まることなくスパイスからカレーを作った》とつづり、バズりましたが、ここにも『お裾分け』という表現がありました。この言葉が好きなようです」（同前）

まるで友達に語りかけるような投稿に、ファンは親近感を覚えるようだ。

「吉高さんは2020年公開の映画『きみの瞳が問いかけている』のイベントで、自分について『ぜんぜんダメダメ』と話すなど、自虐的な一面もあるのですが、そういった部分も含めて“人柄のよさ”を感じさせ、Xの何気ない投稿も『吉高さんらしい』と注目されるのでしょう」（芸能プロダクション関係者）

次はどんな“お裾分け”をしてくれるのだろうか。