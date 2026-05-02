櫻坂46中嶋優月「髪を染めました」新ビジュアルが話題「ますます綺麗に」「見惚れる」
【モデルプレス＝2026/05/02】櫻坂46の中嶋優月が4月30日、自身のInstagramを更新。髪色を変えたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】櫻坂46メンバー「見惚れる」透明感溢れる新ビジュ披露
中嶋は「お散歩しやすい季節ですね」とつづり、夜の街中で撮影した写真を複数枚投稿。「髪を染めました ふんわり巻いてもらうのが最近の好みです」と続け、これまでのブラウンカラーから透明感溢れるナチュラルな髪色にカラーチェンジしたことを報告した。中嶋は顔のサイドを軽く外巻きにした、春らしい軽やかなスタイリングを見せている。
この投稿に、ファンからは「ますます綺麗に」「見惚れる」「ナチュラルな色で綺麗」「素肌の色と合ってる」「どんな色でも可愛い」「透明感ハンパない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46メンバー「見惚れる」透明感溢れる新ビジュ披露
◆中嶋優月、新ヘアカラー公開
中嶋は「お散歩しやすい季節ですね」とつづり、夜の街中で撮影した写真を複数枚投稿。「髪を染めました ふんわり巻いてもらうのが最近の好みです」と続け、これまでのブラウンカラーから透明感溢れるナチュラルな髪色にカラーチェンジしたことを報告した。中嶋は顔のサイドを軽く外巻きにした、春らしい軽やかなスタイリングを見せている。
◆中嶋優月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ますます綺麗に」「見惚れる」「ナチュラルな色で綺麗」「素肌の色と合ってる」「どんな色でも可愛い」「透明感ハンパない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】