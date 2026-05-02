登場が噂されている折りたたみ式iPhone。現時点では「iPhone Fold」と呼称されることが多い。このiPhone Foldについては、価格を巡って様々な議論が存在するようだ。これはイラン情勢の行方とも大きく関係するかもしれず、目が離せない状況が続いている。iPhone Foldの価格はいったいどうなるのか。

予想販売価格が高くなっている！？

Apple製品のリーカーとして知られるMing-Chi Kuo氏は、25年3月にiPhone Foldの価格について、2,000〜2500ドルの間の価格帯になるとリークした。現在のレートで約32万〜40万円。他のiPhoneシリーズと比較しても、最高級の設定だ。

一方、26年3月に有名リーカーのInstant Digital氏が中国SNSウェイボーに投稿した内容によると、iPhone Foldの256GBモデルは1万5999元（約37万円）、1TBモデルは1万9999元（約47万円）だという。これは中国発売版の価格を指していると思われるため単純に比較できないが、先のMing-Chi Kuo氏の情報とあわせてみると、1年で予想発売価格が高くなったことがわかる。

現在の世界情勢を踏まえると、iPhone Foldの予想販売価格がこれより上がる可能性は十分あるが、逆に安くなる可能性は極めて低いだろうか。

「意外な低価格」に踏み切る可能性は

これらの情報をどのように解釈するかとなったときに、気になるのがイラン情勢だ。

イラン情勢とそれにともなうホルムズ海峡閉鎖は、様々な製品の価格を容赦なく跳ね上げている。9月に販売されるであろう新型iPhoneも、その流れに飲み込まれてしまうのではという懸念がある。しかし、Appleがそうした流れに安易に従わず、価格を抑える可能性も想像できる。

たとえば、iPhone 17の256GBモデルは12万9800円で、iPhone 16の同容量モデル（13万9800円）より1万円安い。これは「iPhoneの実質値下げ」として大きな話題になった。

このように、Appleは時として予想外の低価格を新製品に設定することがある。iPhone Foldの販売価格に今後も注目だ。

（澤田真一）