俳優・中村雅俊（75）の妻で俳優の五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため死去していたことが2日、中村が所属するノースプロダクションの公式サイトで発表された。73歳だった。

ノースプロダクションは「日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました」と報告。「ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と感謝もつづった。

通夜、告別式は近親者のみで執り行ったことも発表。「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです。また、報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます」とした。

また、事務所を通じて中村がコメントを発表。「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」とコメントした。