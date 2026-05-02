歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第16回のタイトルは「覚悟の比叡山」。豊臣秀吉（演：池松壮亮）が、宮部継潤（演：ドンペイ）の調略のために、とも（演：宮澤エマ）の子を人質に出す決断を迫られていました。今回取り上げるのはその「宮部継潤」。これまでの大河ドラマなどではほとんど取り上げられてこなかった人物ですが、実はこのあと秀吉に重用されていく優秀な武将なのです。宮部継潤とはいったいどんな人だったのでしょうか？（かしまし歴史チャンネル／川合章子）

知名度は低いが、秀吉が信頼した実力派武将

今回は、戦国時代において豊臣秀吉に仕え、着実に出世を遂げた武将、宮部継潤について解説していきます。大河ドラマなどでは取り上げられることの少ない存在ですが、実は秀吉政権を支えた、重要人物の一人なんですよ。

宮部継潤は、いわゆる秀吉の「子飼い」というよりは、途中から配下に加わりながらも、強い信頼を得て重用された武将です。

特に注目されるのが、後に関白となる豊臣秀次との関係です。

秀次は、秀吉の姉・ともの子で、幼名を万丸（のち治兵衛）といいました。この万丸が、若年期に、宮部継潤のもとに預けられていたことが知られているのです。これについては、一時的な人質とする見方のほか、養子として迎えられていた可能性を指摘する説もあり、継潤が早くから、秀吉一族と関係を持っていたことがうかがえます。

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