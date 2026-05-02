松下洸平、約1年半ぶりの新曲リリースと全国ホールツアー開催を発表！「ここから先、楽しいことしか待ってないから！」

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松下洸平が、5月1日にファンクラブイベント『K’s Room Presents KOUHEI MATSUSHITA FCイベント2026 ～Casa Hey～』を開催、そのなかで新アーティストビジュアルを解禁するとともに、今夏に新曲をリリースすること、2027年春に全国ホールツアーを開催することを発表した。

■新アーティストビジュアルも解禁

松下の新曲リリースは、2024年10月以来、約1年半ぶりとなり、ソニー・ミュージックレーベルズに移籍後初の作品となる。楽曲の詳細については後日発表予定。

また、2027年春に開催される全国ホールツアーは、同じく2024年以来の開催で、今回は10都市10公演の予定を公開、以降は「and more」となっており、続報も期待される。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所 ※ファンクラブイベント

■ライブ情報

『2027年 春 KOUHEI MATSUSHITA ホールツアー』

【2027年】

04/10（土）千葉・松戸市文化会館（森のホール21)

04/17（土）新潟・新潟県民会館 大ホール

04/18（日）石川・本多の森 北電ホール

04/24（土）広島・広島文化学園HBGホール

04/25（日）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

5/3（月・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5/5（水・祝）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

5/16（日）愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

5/26（水）大阪・フェスティバルホール

5/30（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール

…and more!?

■【画像】松下洸平の新アーティスト写真

■【画像】ファンクラブイベントの様子

■関連リンク

松下洸平 OFFICIAL SITE

https://kouheiweb.com/