《今年もコンサートが出来て嬉しいです 沢山のお客様の前で私らしく歌を歌いたいと思います。MCもお客様が笑顔になれるそんなトークもしたいです》

5月1日、Xでこう綴ったのは歌手の華原朋美（51）。華原は8月30日から全国19都市、19公演のツアーを開催すると発表した。

ツアー発表に際してのコメントによると、バンド編成かつダンサーが帯同する内容で、セットリストを現在考えているという。また、昨年9月に行われたデビュー30周年コンサート後に病気が見つかり、《12月の仕事を終えて入院して 4時間以上にも及ぶ手術を受けました》と告白。

’19年8月に出産した長男から、《目が覚めた時、息子が私の手を握って、ママ！！起きた！！大丈夫？？良かったよ。ママが居ないと寂しいよ。そう言って涙を流していました》と励まされたことも明かしていた。

病を乗り越え、開催される1年ぶりのツアー。発表と同時に華原の最新ビジュアルも公開されたのだが、Xやネットニュースのコメント欄では驚きの声が寄せられている。

《写真がともちゃんの顔って言われてもわからないくらい違う。》

《え？コレ、華原朋美？ ぜんぜん顔違う…》

《お顔が変わりましたね。病から復活してお痩せになられたのでしょうね》

《この人、ホントにともちゃんでしゅか？？》

《朋ちゃん痩せたねー！めちゃ綺麗で可愛いよ》

ビジュアルを見ると、タキシード風の黒いジャケット、白いブラウスに身を包み、胸元まで伸びた綺麗な髪で正面を見つめる華原の姿が。ただ、最近のインスグラムで公開された華原の写真と比較すると、少し痩せた印象で、目元もかなりパッチリとした印象だ。

それ故、変化に驚く声があがった形だが、過分に心配する必要はないようだ。ある芸能関係者は言う。

「華原さんは、長男出産後に“産後太り”に悩まされたことをきっかけに、定期的にダイエットに取り組んでいます。’22年2月に約75キロあった体重を64キロまで落としたり、23年3月にはブログで“50キロを切ったり切らなかったり”とも明かしていました。

また昨年9月の30周年コンサートに備えて、パーソナルトレーナーをつけて本格的なボディメイクも行っていました。昔からプロ意識が高いことで知られているので、今回もコンサートに向けて、がっつりビジュアルを整えた形でしょう」

そんな華原の「I’m proud」を聞ける日が、今から待ち遠しい！