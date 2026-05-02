¡ÚÂç·¿Ï¢µÙ¡Û±«¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È①¡¡·Ú°æÂôÄ®¤Î±ØÄ¾·ë¤ÎºÇ¿·»ÜÀß¡¡¿®½£½é¾åÎ¦¤Î¤ªÅ¹¤È¤Ï¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û
ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Ç£×¤Î5Ï¢µÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤âÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤³ÆÃÏ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®
±«¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤¿Ìó80¿Í¤Î¹ÔÎó¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢¿®½£¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤¿ÅÔÆâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Éー¥Ê¥ÄÅ¹¡ÖI¡Ç£í donut¡©¡Ê¥¢¥¤¥à¥Éー¥Ê¥Ä¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¸©¤«¤é
¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ú°æÂô¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
°ÂÆÞÌî»Ô¤«¤é
¡Ö¡Ê±«¤Ç¡Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
Å¹¤Ç¤Ï¡ÖI'm donut¡©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤â¡£
¡Ö¤ªÇ®¤¤¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤³¤Á¤é¤â¸©Æâ½é½ÐÅ¹¤Î¤À¤·ÀìÌçÅ¹¡Ö¤À¤·Èø·©¡×¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤¤À¤·¤ò»î°û¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
36¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¸¶ÎÁ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¹á¤ê¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¤À¤·¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¹â¤ÎÄ«¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤ß¤½½Á¤Î¤À¤·¡×¡¢¤ªÌ£¤Ï¡©
¾®ÄØ´õÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÌ£Á¹½Á¤Ë¤Ê¤ë¤ª½Ð½Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤À¤·Èø·© ·Ú°æÂôÅ¹¡¡¾¾ÈøÊþË¡ÉûÅ¹Ä¹
¡Ö±«¤ÎÆü¤ÏÆÃ¤ËÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ¸ý¤Ë¤¹¤°¤ª½Ð½Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×