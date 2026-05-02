100均で500円出しても後悔なし！「ぷにぷに触感」に心奪われる…！悶絶級に可愛いライト

最近、雑貨屋さんや100円ショップなどでもよく見かけるセンサーライト。シリコーン素材でできていて、軽くポンッと叩くだけで点灯する操作性の良さと、可愛いデザインで大人気ですよね。筆者も今までいくつか見てきたのですが、その中でも思わずきゅんっとしてしまった悶絶級の商品を発見！さっそくご紹介します。

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商品情報

商品名：センサーライト（アヒル）

価格：￥550（税込）

必要電池：単4形乾電池×3本（別売り）

電圧：4.5V

最大電流：0.07A

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480837031

可愛すぎて一目ぼれ！ダイソーの『センサーライト』

ダイソーの電気小物売り場で一目ぼれ！今回購入したのは、『センサーライト（アヒル）』です。つぶらな瞳と、短い腕で頭を抱えながら首をかしげるその哀愁漂う姿に、買わずにはいられませんでした…。

シリコーン素材でできたぷにぷにとやわらかいライトで、見た目はもちろん触っているだけでも癒やされるアイテムです。万一落としても、プラスチック製やガラス製と違い、割れる心配もありません。

電池ボックスは底部分。単4形乾電池が3個必要ですが別売りなので、すぐに使いたい方は併せて購入するのがおすすめです。

叩いてごめんね…！感覚で操作ができるセンサーライト

底部分にある電源ボタンをONにするとライトが弱の状態で点灯します。3段階調光が可能。なんだか叩くのが申し訳なくなるデザインですが、軽く叩くと弱点灯→中点灯→強点灯→ライトOFFの順番で変更できますよ。

光量を比較するとこんな感じ。センサーの反応がよくサッと切り替えができるので、暗い部屋の中でも簡単に点灯させることができます。

光の強さとしては読書灯というより、就寝前のリラックスタイムや、夜中のちょっとした明かりとして最適。枕元に置いておきたくなる可愛さですね！

今回はダイソーで購入した『センサーライト（アヒル）』をご紹介しました。最近よく見かけるセンサーライトですが、いくつか見てきた中でもトップクラスの可愛さ。

550円（税込）で手軽に取り入れられるので、気になる方はぜひ手に取ってみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。