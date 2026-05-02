元SKE48でタレントの松井珠理奈（29）が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に結婚を発表した元SKE48・山内鈴蘭（31）をツーショットで祝福した。

「すずらん結婚おめでとう」と祝福。「同じ2026年に結婚 嬉しすぎて気づいたら電話かけてました」とつづった。

「SKEに来てくれてより仲が深まったんだけど 2人とも食欲旺盛すぎて焼肉→ラーメン→ファミレス三軒はしごしたのが思い出」と回顧。「今度お祝いはしごしてきます ゴルフもまた教えてね」と記し、インドアゴルフでのツーショットを添えた。

「すずらんとはグループ時代からメンバーというより歳も近いこともありお友達」と関係性を明かし、「卒業してからも会ったり連絡取り合ってお互い恋愛トークしてたから本当に嬉しいなぁ 幸せだ〜」と喜んだ。

「#山内鈴蘭」「#松井珠理奈」「#新婚ズ」と添えた。

この投稿に、山内も「おじゅ、電話嬉しかった ありがとう！お祝いっこしよう」とコメントし、松井も「お祝いはしごだから覚悟してね 幸せをありがとう」と返信。ファンからも「2人とも結婚おめでとう」「めでたい！」「幸せショット」などの声が寄せられている。

松井は今年1月、男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規との結婚を発表。