　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※5月1日終値の4月24日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7236> ティラド　　　東証Ｐ 　　79.1 　14600　 ２７年３月期８００円配当計画し配当利回り１０％水準に
２. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ 　　40.3 　　951　 前期最終利益の上振れ着地を手掛かり視
３. <5903> ＳＨＩＮＰＯ　東証Ｓ 　　39.7　　1696　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
４. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ 　　38.0　　2897　 ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
５. <3696> セレス　　　　東証Ｐ 　　37.9　　2062　 ポイントサイト好調で１～３月期は最終黒字に転換
６. <278A> テラドローン　東証Ｇ 　　37.4 　10770　 新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
７. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　　35.4 　10480　 株式分割の実施を発表
８. <4772> ＳＭＥＪ　　　東証Ｇ 　　34.8 　　120　 大型公演相次ぎ１～３月期最終利益は通期計画超過
９. <6617> 東光高岳　　　東証Ｐ 　　34.5　　7720　 今期大幅増益・増配計画と自社株買いを好感
10. <7162> アストマクス　東証Ｓ 　　32.4 　　298　 ２６年３月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ
11. <6870> フェンオール　東証Ｓ 　　31.4　　2596　 消防・半導体関連好調で１～３月期経常利益５０％増
12. <5250> ＧＭＯプラ　　東証Ｓ 　　25.5　　1355　 人工知能関連
13. <4800> オリコン　　　東証Ｓ 　　24.8　　1222　
14. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ 　　24.0 　　207　
15. <6862> ミナトＨＤ　　東証Ｓ 　　23.3　　3060　 ３ＤＣＧのピーディックを子会社化へ
16. <6324> ハーモニック　東証Ｐ 　　22.8　　5150　 半導体製造装置向け想定上回り２６年３月期業績は計画上振れ
17. <1946> トーエネク　　東証Ｐ 　　22.2　　2454　 ２７年３月期は２ケタ営業増益となり中計の目標も増額へ
18. <3445> ＲＳテクノ　　東証Ｐ 　　21.6　　6080　 半導体製造装置関連
19. <3137> ファンデリー　東証Ｓ 　　21.2 　　257　 今期業績回復色鮮明で株主優待制度の拡充で買い注文殺到
20. <4437> ＧＤＨ　　　　東証Ｇ 　　21.0　　1180　
21. <6861> キーエンス　　東証Ｐ 　　21.0 　76460　 連続最高益更新受け買い人気集中
22. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ 　　21.0 　　502　 仮想通貨関連
23. <7868> 広済堂ＨＤ　　東証Ｐ 　　20.9 　　608　
24. <6769> ザイン　　　　東証Ｓ 　　20.7　　1292　 半導体関連
25. <6096> レアジョブ　　東証Ｓ 　　20.7 　　361　
26. <5332> ＴＯＴＯ　　　東証Ｐ 　　20.2　　6425　 先端半導体向け拡大し今期最終益１４％増を計画
27. <3652> ＤＭＰ　　　　東証Ｇ 　　20.2　　3025　 インド企業と次世代ＡＩドローン開発へ戦略的覚書を締結
28. <6516> 山洋電　　　　東証Ｐ 　　20.0　　6770　 ２７年３月期は大幅増収増益で実質増配を予想
29. <3691> デジプラ　　　東証Ｇ 　　19.3　　2215　 物価高対策の給付金に『デジタルギフト』が採用
30. <7063> バードマン　　東証Ｇ 　　19.2 　　118　
31. <4463> 日華化学　　　東証Ｓ 　　18.6　　1903　 高付加価値ＥＨＤ関連製品伸び１～３月期営業益が３５％増
32. <3891> 高度紙　　　　東証Ｓ 　　18.6　　6110　 ２７年３月期営業益予想２５％増で２０円増配へ
33. <6472> ＮＴＮ　　　　東証Ｐ 　　18.6 　399.4　 ２６年３月期は最終黒字転換で着地へ
34. <8053> 住友商　　　　東証Ｐ 　　18.3　　6840　 今期最終益５％増を計画し自社株買いや株式分割も実施
35. <5367> ニッカトー　　東証Ｓ 　　18.0 　　890　 今期経常は微増益、2円増配へ
36. <3374> 内外テック　　東証Ｓ 　　17.8　　2812　 ＡＩデータセンター特需で２６年３月期業績予想を大幅増額
37. <5342> ジャニス　　　名証Ｍ 　　17.7 　　531　
38. <6315> ＴＯＷＡ　　　東証Ｐ 　　17.4　　3050　 半導体製造装置関連
39. <456A> ヒュマメイド　東証Ｇ 　　17.2　　1452　
40. <5343> ニッコー　　　名証Ｍ 　　16.8 　　236　
41. <3192> 白鳩　　　　　東証Ｓ 　　16.5 　　502　
42. <4709> ＩＤＨＤ　　　東証Ｐ 　　16.4　　1031　 ２７年３月期は増収増益で実質増配を予想
43. <6480> トムソン　　　東証Ｐ 　　16.2　　1145　 半導体製造装置関連
44. <6101> ツガミ　　　　東証Ｐ 　　16.1　　4785　 JPX日経400関連
45. <1930> 北陸電工　　　東証Ｐ 　　16.1　　1693　 ２６年３月期営業利益が計画大きく上回り今期も２ケタ増益を予想
46. <7981> タカラスタ　　東証Ｐ 　　15.9　　3070　 ２７年３月期は増収増益予想で８円増配へ
47. <5333> ＮＧＫ　　　　東証Ｐ 　　15.7　　5121　 ２７年３月期最高益・増配予想で自社株買いも
48. <6262> ペガサス　　　東証Ｓ 　　15.6 　　919　
49. <6997> 日ケミコン　　東証Ｐ 　　15.5　　2651　 蓄電池関連
50. <6752> パナＨＤ　　　東証Ｐ 　　15.5　　3324　 自動運転車関連

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