週間ランキング【値上がり率】 (5月1日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月1日終値の4月24日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7236> ティラド 東証Ｐ 79.1 14600 ２７年３月期８００円配当計画し配当利回り１０％水準に
２. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 40.3 951 前期最終利益の上振れ着地を手掛かり視
３. <5903> ＳＨＩＮＰＯ 東証Ｓ 39.7 1696 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
４. <6327> 北川精機 東証Ｓ 38.0 2897 ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
５. <3696> セレス 東証Ｐ 37.9 2062 ポイントサイト好調で１～３月期は最終黒字に転換
６. <278A> テラドローン 東証Ｇ 37.4 10770 新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
７. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 35.4 10480 株式分割の実施を発表
８. <4772> ＳＭＥＪ 東証Ｇ 34.8 120 大型公演相次ぎ１～３月期最終利益は通期計画超過
９. <6617> 東光高岳 東証Ｐ 34.5 7720 今期大幅増益・増配計画と自社株買いを好感
10. <7162> アストマクス 東証Ｓ 32.4 298 ２６年３月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ
11. <6870> フェンオール 東証Ｓ 31.4 2596 消防・半導体関連好調で１～３月期経常利益５０％増
12. <5250> ＧＭＯプラ 東証Ｓ 25.5 1355 人工知能関連
13. <4800> オリコン 東証Ｓ 24.8 1222
14. <3185> 夢展望 東証Ｇ 24.0 207
15. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ 23.3 3060 ３ＤＣＧのピーディックを子会社化へ
16. <6324> ハーモニック 東証Ｐ 22.8 5150 半導体製造装置向け想定上回り２６年３月期業績は計画上振れ
17. <1946> トーエネク 東証Ｐ 22.2 2454 ２７年３月期は２ケタ営業増益となり中計の目標も増額へ
18. <3445> ＲＳテクノ 東証Ｐ 21.6 6080 半導体製造装置関連
19. <3137> ファンデリー 東証Ｓ 21.2 257 今期業績回復色鮮明で株主優待制度の拡充で買い注文殺到
20. <4437> ＧＤＨ 東証Ｇ 21.0 1180
21. <6861> キーエンス 東証Ｐ 21.0 76460 連続最高益更新受け買い人気集中
22. <2334> イオレ 東証Ｇ 21.0 502 仮想通貨関連
23. <7868> 広済堂ＨＤ 東証Ｐ 20.9 608
24. <6769> ザイン 東証Ｓ 20.7 1292 半導体関連
25. <6096> レアジョブ 東証Ｓ 20.7 361
26. <5332> ＴＯＴＯ 東証Ｐ 20.2 6425 先端半導体向け拡大し今期最終益１４％増を計画
27. <3652> ＤＭＰ 東証Ｇ 20.2 3025 インド企業と次世代ＡＩドローン開発へ戦略的覚書を締結
28. <6516> 山洋電 東証Ｐ 20.0 6770 ２７年３月期は大幅増収増益で実質増配を予想
29. <3691> デジプラ 東証Ｇ 19.3 2215 物価高対策の給付金に『デジタルギフト』が採用
30. <7063> バードマン 東証Ｇ 19.2 118
31. <4463> 日華化学 東証Ｓ 18.6 1903 高付加価値ＥＨＤ関連製品伸び１～３月期営業益が３５％増
32. <3891> 高度紙 東証Ｓ 18.6 6110 ２７年３月期営業益予想２５％増で２０円増配へ
33. <6472> ＮＴＮ 東証Ｐ 18.6 399.4 ２６年３月期は最終黒字転換で着地へ
34. <8053> 住友商 東証Ｐ 18.3 6840 今期最終益５％増を計画し自社株買いや株式分割も実施
35. <5367> ニッカトー 東証Ｓ 18.0 890 今期経常は微増益、2円増配へ
36. <3374> 内外テック 東証Ｓ 17.8 2812 ＡＩデータセンター特需で２６年３月期業績予想を大幅増額
37. <5342> ジャニス 名証Ｍ 17.7 531
38. <6315> ＴＯＷＡ 東証Ｐ 17.4 3050 半導体製造装置関連
39. <456A> ヒュマメイド 東証Ｇ 17.2 1452
40. <5343> ニッコー 名証Ｍ 16.8 236
41. <3192> 白鳩 東証Ｓ 16.5 502
42. <4709> ＩＤＨＤ 東証Ｐ 16.4 1031 ２７年３月期は増収増益で実質増配を予想
43. <6480> トムソン 東証Ｐ 16.2 1145 半導体製造装置関連
44. <6101> ツガミ 東証Ｐ 16.1 4785 JPX日経400関連
45. <1930> 北陸電工 東証Ｐ 16.1 1693 ２６年３月期営業利益が計画大きく上回り今期も２ケタ増益を予想
46. <7981> タカラスタ 東証Ｐ 15.9 3070 ２７年３月期は増収増益予想で８円増配へ
47. <5333> ＮＧＫ 東証Ｐ 15.7 5121 ２７年３月期最高益・増配予想で自社株買いも
48. <6262> ペガサス 東証Ｓ 15.6 919
49. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ 15.5 2651 蓄電池関連
50. <6752> パナＨＤ 東証Ｐ 15.5 3324 自動運転車関連
株探ニュース
※5月1日終値の4月24日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7236> ティラド 東証Ｐ 79.1 14600 ２７年３月期８００円配当計画し配当利回り１０％水準に
２. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 40.3 951 前期最終利益の上振れ着地を手掛かり視
３. <5903> ＳＨＩＮＰＯ 東証Ｓ 39.7 1696 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
４. <6327> 北川精機 東証Ｓ 38.0 2897 ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
５. <3696> セレス 東証Ｐ 37.9 2062 ポイントサイト好調で１～３月期は最終黒字に転換
６. <278A> テラドローン 東証Ｇ 37.4 10770 新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
７. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 35.4 10480 株式分割の実施を発表
８. <4772> ＳＭＥＪ 東証Ｇ 34.8 120 大型公演相次ぎ１～３月期最終利益は通期計画超過
９. <6617> 東光高岳 東証Ｐ 34.5 7720 今期大幅増益・増配計画と自社株買いを好感
10. <7162> アストマクス 東証Ｓ 32.4 298 ２６年３月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ
11. <6870> フェンオール 東証Ｓ 31.4 2596 消防・半導体関連好調で１～３月期経常利益５０％増
12. <5250> ＧＭＯプラ 東証Ｓ 25.5 1355 人工知能関連
13. <4800> オリコン 東証Ｓ 24.8 1222
14. <3185> 夢展望 東証Ｇ 24.0 207
15. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ 23.3 3060 ３ＤＣＧのピーディックを子会社化へ
16. <6324> ハーモニック 東証Ｐ 22.8 5150 半導体製造装置向け想定上回り２６年３月期業績は計画上振れ
17. <1946> トーエネク 東証Ｐ 22.2 2454 ２７年３月期は２ケタ営業増益となり中計の目標も増額へ
18. <3445> ＲＳテクノ 東証Ｐ 21.6 6080 半導体製造装置関連
19. <3137> ファンデリー 東証Ｓ 21.2 257 今期業績回復色鮮明で株主優待制度の拡充で買い注文殺到
20. <4437> ＧＤＨ 東証Ｇ 21.0 1180
21. <6861> キーエンス 東証Ｐ 21.0 76460 連続最高益更新受け買い人気集中
22. <2334> イオレ 東証Ｇ 21.0 502 仮想通貨関連
23. <7868> 広済堂ＨＤ 東証Ｐ 20.9 608
24. <6769> ザイン 東証Ｓ 20.7 1292 半導体関連
25. <6096> レアジョブ 東証Ｓ 20.7 361
26. <5332> ＴＯＴＯ 東証Ｐ 20.2 6425 先端半導体向け拡大し今期最終益１４％増を計画
27. <3652> ＤＭＰ 東証Ｇ 20.2 3025 インド企業と次世代ＡＩドローン開発へ戦略的覚書を締結
28. <6516> 山洋電 東証Ｐ 20.0 6770 ２７年３月期は大幅増収増益で実質増配を予想
29. <3691> デジプラ 東証Ｇ 19.3 2215 物価高対策の給付金に『デジタルギフト』が採用
30. <7063> バードマン 東証Ｇ 19.2 118
31. <4463> 日華化学 東証Ｓ 18.6 1903 高付加価値ＥＨＤ関連製品伸び１～３月期営業益が３５％増
32. <3891> 高度紙 東証Ｓ 18.6 6110 ２７年３月期営業益予想２５％増で２０円増配へ
33. <6472> ＮＴＮ 東証Ｐ 18.6 399.4 ２６年３月期は最終黒字転換で着地へ
34. <8053> 住友商 東証Ｐ 18.3 6840 今期最終益５％増を計画し自社株買いや株式分割も実施
35. <5367> ニッカトー 東証Ｓ 18.0 890 今期経常は微増益、2円増配へ
36. <3374> 内外テック 東証Ｓ 17.8 2812 ＡＩデータセンター特需で２６年３月期業績予想を大幅増額
37. <5342> ジャニス 名証Ｍ 17.7 531
38. <6315> ＴＯＷＡ 東証Ｐ 17.4 3050 半導体製造装置関連
39. <456A> ヒュマメイド 東証Ｇ 17.2 1452
40. <5343> ニッコー 名証Ｍ 16.8 236
41. <3192> 白鳩 東証Ｓ 16.5 502
42. <4709> ＩＤＨＤ 東証Ｐ 16.4 1031 ２７年３月期は増収増益で実質増配を予想
43. <6480> トムソン 東証Ｐ 16.2 1145 半導体製造装置関連
44. <6101> ツガミ 東証Ｐ 16.1 4785 JPX日経400関連
45. <1930> 北陸電工 東証Ｐ 16.1 1693 ２６年３月期営業利益が計画大きく上回り今期も２ケタ増益を予想
46. <7981> タカラスタ 東証Ｐ 15.9 3070 ２７年３月期は増収増益予想で８円増配へ
47. <5333> ＮＧＫ 東証Ｐ 15.7 5121 ２７年３月期最高益・増配予想で自社株買いも
48. <6262> ペガサス 東証Ｓ 15.6 919
49. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ 15.5 2651 蓄電池関連
50. <6752> パナＨＤ 東証Ｐ 15.5 3324 自動運転車関連
株探ニュース