山陽オートの普通開催は最終日、優勝戦を迎える。良走路での争いが濃厚。辻大樹に◎を託す。着実に追い上げるとみた。

総合力で抜けているのが辻。走路状況を問わず動きは安定。ここも着実に追い上げるとみた。動きいい道智が相手。好位を生かして押し切り狙う。緒方も十分戦える動き。さらに上向けば頭までありそうだ。

＜1＞田方秀和 前半は結構良かったけど、2コーナーの立ち上がりで滑ってからは用心して走った。晴れは物足りないので、前回の2日目の状態からセッティング。タイヤは大丈夫。

＜2＞道智亮介 調整して合っている感じがあった。乗りやすかったしハネもなかった。このままかキャブの微調整くらい。タイヤはこれで行く予定。

＜3＞石貝武之 乗り味的にいいと思う。足周りも大丈夫そう。やってもキャブくらい。タイヤは前後、準決勝戦と同じもので行く予定。

＜4＞丹下昂紀 タイヤを換えたらすごく乗りやすかった。直線でタイヤが食いつく。晴れはパワー感が足りないので、いろいろやって乗ってみる。

＜5＞浅田真吾 雨の予定で行ったけど、だいぶ乾いた。タイヤのハネもなく、エンジンも良かった。晴れならタイヤのハネ確認する。あとは天気を見てキャブをセット。

＜6＞緒方浩一 バランスが良くて、引き続き乗りやすさはある。ただ、全体的にトルクが弱い。へッド周りを点検する。Sは切れている。

＜7＞辻大樹 Sは良かったし展開も良かった。でも風が気になったので合っていないのでしょう。行き方がいい時と比べると違う。乗り味は悪くない。エンジンを少し扱ってタイヤは確認する。