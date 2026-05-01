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YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が「【手順】実録！GMOとくとくBB光10ギガへ乗り換え(申し込み～解約タイミング/廃止～開通工事～Wi-Fiルーター接続・設定方法)最大17.2万円！高額キャッシュバック/乗り換えキャンペーンも解説」を公開した。GMOとくとくBBの公式アンバサダーであるネコさや氏が、自身も「とくとくBB光10ギガ」へ乗り換えた体験をもとに、申し込みからルーター設定までの具体的な手順とお得なキャッシュバックの受け取り方を解説している。



動画の最大のポイントは、最大17.2万円にも上るキャッシュバックキャンペーンを確実に受け取るための注意点だ。他社の違約金負担などの特典を受けるには、「他社を利用している状態で申し込む」ことが絶対条件となるとネコさや氏は語る。事前に元の回線を解約してしまうとキャンペーンの対象外となるため、乗り換えのタイミングには細心の注意が必要だという。



さらに、申し込み時の意外な裏技も紹介されている。インターネット安心セキュリティなどの指定オプションを同時契約することで、さらに4,000円のキャッシュバックが追加される。これらは「1ヶ月以上の利用で対象」となるが、最大2ヶ月の無料期間内に解約すれば追加費用なしで特典のみを得られるという。



開通工事の工程では、1ギガから10ギガへの変更に伴い作業員が訪問する派遣工事となったが、事前に元の回線の解約と廃止工事を済ませていたため、既存の設備を流用でき、穴あけ不要で30から40分ほどで完了した様子が報告されている。ルーターの設定も、機器を繋いで背面スイッチを「オート」にし、数分待つだけで完了する手軽さが示された。



正しい手順を事前に把握しておくことで、余計な出費を防ぎ、スムーズかつお得に高速インターネット環境を整える手助けとなるだろう。