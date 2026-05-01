9人組ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA（29）SANA（29）MOMO（29）のユニット「MISAMO」が、ファッションアイウエアブランド「RIM」ブランドアンバサダーに就任し、1日、都内でポップアップ開催を記念したイベントに出席した。

JINSの姉妹ブランドとなるファッションアイウェアブランド。この日は3人そろって同ブランドのメガネを着用し登場。MINAは「私は普段からサングラスをよくかけている。ファッションの一部としてかわいく見えるものを選んでいます」と離した。壇上では互いに似合いそうなメガネを選び、クールな表情を見せ合うなどメガネ選びを楽しみ、MINAは「（2人とも）私のことをちゃんと見てくれているのが伝わります。しっくりきました」と笑みを浮かべていた。

ポップアップストアは東京と大阪の2カ所で展開中。4月には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演を成功させるなど、多忙な日々が続き、大阪府出身のSANAは「ワールドツアーで世界中を飛び回って各地のご飯を食べているけど、久々に大阪に帰って、実家でお母さんの手料理を食べたい」と語った。