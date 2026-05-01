ヨックモックは、5月11日から夏限定「ドゥーブル ジュレ」を全国のヨックモック店舗と公式オンラインショップで発売する。ふたつのフルーツを二層にかさね合わせた、色彩あざやかなフルーツジュレす。ひとくち、ふたくちと食べ進むうちに、上のフルーツと下のフルーツがミックスされ、新しい風味や食感を楽しんでもらえる。さらに、お中元や帰省土産に最適なヨックモックのバラエティ豊かなクッキーとの詰め合わせ「ドゥーブル ジュレ アソート」も用意した。暑い季節にぴったりで見た目も涼しげなジュレに、ロングセラー商品の安心感をプラスした詰め合わせは、幅広い世代に喜ばれるサマーギフトとして様々なシーンで活用することができる。今年の夏はヨックモックの「ドゥーブル ジュレ」をお世話になった人や、大切なあの人に、贈ってみては。

ヨックモックの「ドゥーブル ジュレ」は、こだわりの二層仕立て。今しか味わえない5種類の限定フレーバーを用意した。



「ドゥーブル ジュレ」

これからのシーズン、お盆や夏休みの季節を迎え、お中元などのフォーマルギフトはもちろん、手土産やちょっとした差し入れの機会も増えてくる時期となる。そうしたシーンにおすすめしたい、見た目にも華やかで、日持ちの良いスイーツとして「ドゥーブル ジュレ」を期間限定で展開する。みずみずしい食感と涼やかな見た目が特長のジュレは、暑さで食欲が落ちやすい夏場でもさっぱりと楽しめる。

さらに、発売から55年以上愛される「シガール」をはじめ、バラエティ豊かなクッキーとの詰め合わせも用意し、幅広い世代に喜ばれるサマーギフトに仕上げた。同時に展開する「ドゥーブル ジュレ アソート」は季節限定のジュレと定番のクッキー、どちらも楽しみたい人におすすめとなっている。

［小売価格］

ドゥーブル ジュレ

5種5個入：2160円

5種8個入：3240円

ドゥーブル ジュレ アソート

8種28個入：4320円

9種35個入：5400円

（すべて税込）

［発売日］5月11日（月）

ヨックモック＝https://yokumoku.co.jp