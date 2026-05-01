「かつてのJリーグのスターが苦しんでいる」ドイツ２部最下位クラブで出場“159分”のみ…苦戦する日本人FWに海外困惑

「かつてのJリーグのスターが苦しんでいる」ドイツ２部最下位クラブで出場“159分”のみ…苦戦する日本人FWに海外困惑