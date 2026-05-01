「かつてのJリーグのスターが苦しんでいる」ドイツ２部最下位クラブで出場“159分”のみ…苦戦する日本人FWに海外困惑
ブンデスリーガ２（ドイツ２部）のプロイセン・ミュンスターに所属する山田新は、４月25日に行われた第31節のビーレフェルト戦で、後半から出場機会を得た。
前週のシャルケ戦で冬に移籍してから初となるゴールを決めた山田。ビーレフェルト戦でもベンチスタートだったが、２点ビハインドで迎えたハーフタイム明けからピッチに立っている。
ただ、得点を挙げるに至らず。チームも１点を返したが追いつくことはできず、２−３で敗れた。
セルティックで出場機会に恵まれず、１月に武者修行に出た山田だが、ドイツの地でも厳しい状況にあるのは周知のとおりだ。リーグ戦出場７試合で１得点。プレータイムは159分にとどまる。
現在最下位のチームも降格の危機にある。入れ替えプレーオフ圏に５ポイント差。さらに、残り３試合は昇格を競うハノーファーやエルベルスベルクとのアウェーゲームなど、いずれも上位との対戦だ。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は28日、山田について「セルティックにいたときと同じで、プロイセン・ミュンスターがあれほど混乱しているのは、ヤマダのせいではない」と報じた。
「彼が冬に加入したとき、すでにチームは残留争いにあった。おそらく、いずれにしても降格に向かっていただろう。ただ、かつてのJリーグのスターが、来季はドイツの３部となるかもしれないチームで出場機会の確保に苦しんでいるのは事実だ」
川崎フロンターレを飛び出し、海を渡った山田だが、欧州での１年目は極めて厳しいシーズンとなった。セルティックの夏の改革が騒がれるなか、今後のキャリアがどうなるか気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
前週のシャルケ戦で冬に移籍してから初となるゴールを決めた山田。ビーレフェルト戦でもベンチスタートだったが、２点ビハインドで迎えたハーフタイム明けからピッチに立っている。
ただ、得点を挙げるに至らず。チームも１点を返したが追いつくことはできず、２−３で敗れた。
現在最下位のチームも降格の危機にある。入れ替えプレーオフ圏に５ポイント差。さらに、残り３試合は昇格を競うハノーファーやエルベルスベルクとのアウェーゲームなど、いずれも上位との対戦だ。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は28日、山田について「セルティックにいたときと同じで、プロイセン・ミュンスターがあれほど混乱しているのは、ヤマダのせいではない」と報じた。
「彼が冬に加入したとき、すでにチームは残留争いにあった。おそらく、いずれにしても降格に向かっていただろう。ただ、かつてのJリーグのスターが、来季はドイツの３部となるかもしれないチームで出場機会の確保に苦しんでいるのは事実だ」
川崎フロンターレを飛び出し、海を渡った山田だが、欧州での１年目は極めて厳しいシーズンとなった。セルティックの夏の改革が騒がれるなか、今後のキャリアがどうなるか気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」