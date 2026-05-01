『刀剣乱舞ONLINE ～ぬーどるストッパーの陣 其ノ七～』が、5月16日よりローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ホビーショップ、書店、刀剣乱舞万屋本舗 池袋本店／京都アバンティ支店／大丸東京支店などで順次発売されることが発表された。

【画像あり】D賞にはわたあめらーめんデザインのポーチ 全賞ラインナップ一覧

本くじは、PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を題材としたフリューのオリジナルくじ「ぬーどるストッパーの陣」シリーズの最新作。A～G賞、『ラストゲット』賞、『ダブルゲット』賞の全賞詳細が初公開された。

A賞・B賞には、刀剣乱舞10周年記念として実装された新装束「祝装」姿の「へし切長谷部」「燭台切光忠」が、フリューのオリジナルフィギュアシリーズ『ぬーどるストッパーフィギュア（ぬースト）』として登場する。二振りの祝装姿はいずれも初立体化となり、胸元の小物や背中の装飾など細部にこだわった仕上がりとなっている。

C賞は書籍用の描き下ろしイラストを初商品化した「鶴丸国永 ビッグバスタオル」。D賞は“ぬーどる”をテーマにデザインした「ぬーどるモチーフポーチ」、E賞は刀剣男士が食べ物をモグモグしている姿の「ぬいぐるみまめマスコット」となる。

F賞「ぬーどるアクリルコースター」はカップ麺のふたをモチーフにしており、前作のデフォルメイラストから等身イラストへとデザインを一新し、材質もアクリルにリニューアルされた。G賞「編成ミニタオル」はゲーム中の戦闘画面をイメージしたアイテムとなっている。

『ラストゲット』賞には、A賞と表情違いの「へし切長谷部 祝装ver.ぬーどるストッパーフィギュア ～目くばせver.～」を用意。片目を閉じた表情が特徴となっている。『ダブルゲット』賞では、A賞・B賞がセットになった「へし切長谷部・燭台切光忠 祝装ver.ぬーどるストッパーフィギュアセット」が、抽選で50名にプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）