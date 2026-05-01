歌手のオリヴィア・ロドリゴ(23)は、初の「大人の恋」で経験した「ジェラシー」や「切なさ」をニューアルバムで表現しているという。オリヴィアはおよそ2年間にわたって交際していた俳優のルイス・パートリッジと破局を迎えたと言われており、先日には人気バンド・ギースのフロントマンであるキャメロン・ウィンターとのロマンスが噂されていたところだが、6月12日にリリース予定のサードアルバム「ユー・シーム・プリティ・サッド・フォー・ア・ガール・ソー・イン・ラヴ」が「試験的」な作品であり、数々の「悲しいラブソング」が収録されていると明かしている。



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「Audacy Check In」でオリヴィアはこう話す。「前向きにロマンチックな恋を書くのが難しかったと思う」「このアルバムを書き始めた時、私はすごく恋してた。初めての『大人の』恋愛みたいなものだったから、失恋よりも幸せについて書くことのほうがはるかに難しかった」「ラブソングを作りながら、恋愛に伴う切なさや渇望、ジェラシー、離れている相手を恋しく思う気持ちといったネガティブな感情についても語ろうと自分に挑戦してた」



オリヴィアはこのアルバムのタイトルが「プロデューサーのダン・ニグロとの会話の中で生まれたものであると明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）