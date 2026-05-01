AKB48花田藍衣、活動休止を発表「断続的に体調不良が続いており」ファンへのメッセージも【全文】
【モデルプレス＝2026/05/01】AKB48の19期生・花田藍衣（はなだ・めい／20）が体調不良のため、活動休止することがわかった。5月1日に、グループの公式サイトにて発表された。
【写真】AKB次世代メンバー6人、華やか晴れ着姿で集結
花田について公式サイトは「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と報告。あわせて、5日開催の【柱の会】AKBくじ「2026 Springキャンペーン」「柱の会限定AKB48劇場開催ファンイベント」は花田に代わり布袋百椛が出演し、10日開催の「AKB48の全力エンタメ学園」課外授業 SP 2026 1部運動会と2部公開収録は不参加となることも発表された。
公式サイトでは、花田のコメントが公開。「昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休みすることになりました。突然の発表になってしまい申し訳ございません」と体調について説明し、謝罪した。
また、公式発表後にはX（旧Twitter）も更新し「元気な姿で、またファンの皆さんの前に立てるように、しっかりと回復に努めていきます。ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございません。待っていてくださったら嬉しいです」とファンへの思いを伝えた。（modelpress編集部）
昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休みすることになりました。突然の発表になってしまい申し訳ございません。また皆様に元気な笑顔でお会いできるよう、しっかりと回復に努めてまいりますので、活動再開までの間、温かく見守っていただけると嬉しいです。
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◆花田藍衣、活動休止
花田について公式サイトは「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と報告。あわせて、5日開催の【柱の会】AKBくじ「2026 Springキャンペーン」「柱の会限定AKB48劇場開催ファンイベント」は花田に代わり布袋百椛が出演し、10日開催の「AKB48の全力エンタメ学園」課外授業 SP 2026 1部運動会と2部公開収録は不参加となることも発表された。
また、公式発表後にはX（旧Twitter）も更新し「元気な姿で、またファンの皆さんの前に立てるように、しっかりと回復に努めていきます。ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございません。待っていてくださったら嬉しいです」とファンへの思いを伝えた。（modelpress編集部）
◆花田藍衣コメント全文
昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休みすることになりました。突然の発表になってしまい申し訳ございません。また皆様に元気な笑顔でお会いできるよう、しっかりと回復に努めてまいりますので、活動再開までの間、温かく見守っていただけると嬉しいです。
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