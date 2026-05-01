夏目友人帳…TVアニメ全話＆石起こしと怪しき来訪者、ABEMAで配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月の毎週末に人気アニメ『夏目友人帳』シリーズの無料一挙放送を実施する。
『夏目友人帳』は、「LaLa」(白泉社刊)で連載中の緑川ゆきによる同名漫画が原作。幼い頃から妖（あやかし）を見ることができる少年・夏目貴志と自称用心棒のニャンコ先生との出会いをきっかけに、人と妖の縁を紡いでいく心温まる物語。優しくも切ないエピソードの数々や繊細で情緒あふれる世界観が多くの視聴者の共感を呼び、2008年７月に初めてアニメ化されて以降、第七期までを放送。また、映画化もされるなど長年にわたり愛され続けている人気シリーズ。
このたび決定した『夏目友人帳』シリーズの無料一挙放送企画では、TVアニメシリーズ全話に加え、2021年劇場にて上映された『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』を５月２日（土）より、５週にわたり毎週末に無料一挙放送。また、放送後１週間の無料配信も実施する。なお、TVアニメ第七期『夏目友人帳 漆』、『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』はABEMA初の無料配信となる。
(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会
『夏目友人帳』は、「LaLa」(白泉社刊)で連載中の緑川ゆきによる同名漫画が原作。幼い頃から妖（あやかし）を見ることができる少年・夏目貴志と自称用心棒のニャンコ先生との出会いをきっかけに、人と妖の縁を紡いでいく心温まる物語。優しくも切ないエピソードの数々や繊細で情緒あふれる世界観が多くの視聴者の共感を呼び、2008年７月に初めてアニメ化されて以降、第七期までを放送。また、映画化もされるなど長年にわたり愛され続けている人気シリーズ。
(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会