AKB48・花田藍衣、活動休止を発表 本人もコメント「万全な状態で活動することが難しく」【全文あり】
AKB48の花田藍衣（20）が活動を休止することが1日、グループの公式サイトで発表された。
【全身ショット】美脚！華やか衣装で登場した千葉恵里＆花田藍衣
サイトでは「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と発表した。
活動休止に伴い、5日の【柱の会】AKBくじ「2026 Springキャンペーン」「柱の会限定AKB48劇場開催ファンイベント」は花田に代わり、布袋百椛が出演する。10日の「AKB48の全力エンタメ学園」課外授業 SP 2026 1部運動会と2部公開収録などは不参加となる。
花田のコメントも添え、花田は「昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休みすることになりました。突然の発表になってしまい申し訳ございません」と謝罪した。
続けて「また皆様に元気な笑顔でお会いできるよう、しっかりと回復に努めてまいりますので、活動再開までの間、温かく見守っていただけると嬉しいです」と結んだ。
■花田藍衣 コメント全文
いつも応援してくださる皆様へ
昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休みすることになりました。
突然の発表になってしまい申し訳ございません。
また皆様に元気な笑顔でお会いできるよう、しっかりと回復に努めてまいりますので、活動再開までの間、温かく見守っていただけると嬉しいです。
花田藍衣
【全身ショット】美脚！華やか衣装で登場した千葉恵里＆花田藍衣
サイトでは「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と発表した。
活動休止に伴い、5日の【柱の会】AKBくじ「2026 Springキャンペーン」「柱の会限定AKB48劇場開催ファンイベント」は花田に代わり、布袋百椛が出演する。10日の「AKB48の全力エンタメ学園」課外授業 SP 2026 1部運動会と2部公開収録などは不参加となる。
続けて「また皆様に元気な笑顔でお会いできるよう、しっかりと回復に努めてまいりますので、活動再開までの間、温かく見守っていただけると嬉しいです」と結んだ。
■花田藍衣 コメント全文
いつも応援してくださる皆様へ
昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休みすることになりました。
突然の発表になってしまい申し訳ございません。
また皆様に元気な笑顔でお会いできるよう、しっかりと回復に努めてまいりますので、活動再開までの間、温かく見守っていただけると嬉しいです。
花田藍衣