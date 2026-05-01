LANケーブル1本でパソコンの遠隔操作を実現！KVMエクステンダー
サンワサプライ株式会社は、高精細な4K映像信号とUSB2.0信号を、汎用性の高いLANケーブル1本で最大100mまで延長できるDisplayPort対応KVMエクステンダー「VGA-EXKVMDPU」を5月中旬に発売予定。本製品は、工場やサーバールーム、医療現場などの「パソコン本体を離れた場所に設置したい」というニーズに最適だ。
高画質なDisplayPort信号を劣化させることなく長距離伝送し、手元のコンソール（モニター・キーボード・マウス）からリアルタイムでパソコン操作が可能だ。USB2.0の伝送にも対応しているため、キーボード・マウスだけでなくプリンタやストレージなどの周辺機器も共有でき、業務の効率化と機材管理の安全性を両立する。
■パソコン本体から離れた場所で周辺機器を使える
例えば工場内で、サーバー等を事務所に設置し、工場内の作業場近くで画面へ延長して表示できる。さらに、延長先でキーボード・マウス操作も可能だ。
■延長先でマイク・スピーカー・プリンターなども使用可能
パソコン本体から離れた場所で音声の出力・入力、また、キーボード・マウス・プリンターなどを操作できる。
■サーバーラックにマウント可能
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能だ。
■外れにくいスクリュー固定式を採用
ケーブルコネクタは不意に外れる心配がないスクリュー固定式を採用している。
■接続するだけですぐ使える
ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけで使用できる。
■Windows/Mac両対応
WindowsOS、macOSのどちらにも対応している。
■汎用性の高いLANケーブル1本で最大100mまで延長できるDisplayPort対応KVMエクステンダー「VGA-EXKVMDPU」
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