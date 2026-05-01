【「社畜勇者は帰りたい」上・下巻】 5月1日 配信開始 価格：各792円

「社畜勇者は帰りたい」 上巻書影

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forcsは、出版レーベル「レモロン」のオリジナルコミック「社畜勇者は帰りたい」の電子単行本、上・下巻を5月1日より各電子書籍ストアにて配信開始する。価格は各792円。

本作は御手洗直行氏によるコメディBL。異世界に転移し、魔王討伐を成し遂げ伝説の英雄になったオジサンにモテる営業マンの先生・センジョウ。国王からは永住を懇願されるが、本人は東京に帰りたくて……。

【あらすじ】

「だめだヤッコ、二人が起きると困るだろ？」

芋けんぴが刺さるという謎すぎる事故で異世界へ転移した、オジサンに超モテる営業マンの先生・センジョウ。

持ち前の営業スマイルと交渉術でクセ強な仲間をまとめ上げ、まさかの魔王討伐を成し遂げ伝説の英雄に！

国王からは永住を懇願され、仲間の魔法使い・ヤッコからは全方位で迫られる不本意な状態。

だが、彼の望みはただ一つ――東京に帰らせてくれ！

迫りくる（オジサンたちの）魔の手をかわし、無事に帰郷できるのか！？

□comipo作品ページ

【「社畜勇者は帰りたい」下巻書影】