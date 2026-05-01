ECL準決勝第１レグで、鎌田は１Ｇ１Ａの活躍ぶり。３−１の勝利に大きく貢献した。（C）Getty Images

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　鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは、現地４月30日にカンファレンスリーグ（ECL）準決勝第１レグでシャフタールと敵地で対戦。３−１で快勝した。

　鎌田はこの試合に先発。１−１で迎えた58分には鮮やかなハーフボレーシュートで勝ち越し弾を奪ってみせる。

　ゴール後には歓喜のランから、きれいな“膝スラ”のセレブレーション。同僚のマクソンス・ラクロワも日本代表MFと同様のアクション。クラブの公式Xが「これ、これ、これ」と綴り、同じポーズを取る２人の写真を公開すると、以下のような声があがった。
 
「完璧な一枚」
「これはアートだ」
「めっちゃいい」
「良い写真すぎる」
「かっこよすぎ」
「W膝スラー」
「感情がこみ上げてきたよ」
「鎌田めっちゃ楽しそうやん！」
「最高 みーんなで嬉しそうなのが」
「ラクロワが決めたみたいでかわいい」
「Kamadaaaaaaa」

　鎌田は85分に正確無比なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンのダメ押し弾をお膳立て。１得点・１アシストの活躍ぶりで勝利に大きく貢献した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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