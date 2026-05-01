「良い写真すぎる」パレス鎌田大地が会心の笑み！ クラブ公式が公開した歓喜の“Ｗ膝スラ”に脚光「完璧な一枚」「ラクロワが決めたみたいでかわいい」
鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは、現地４月30日にカンファレンスリーグ（ECL）準決勝第１レグでシャフタールと敵地で対戦。３−１で快勝した。
鎌田はこの試合に先発。１−１で迎えた58分には鮮やかなハーフボレーシュートで勝ち越し弾を奪ってみせる。
ゴール後には歓喜のランから、きれいな“膝スラ”のセレブレーション。同僚のマクソンス・ラクロワも日本代表MFと同様のアクション。クラブの公式Xが「これ、これ、これ」と綴り、同じポーズを取る２人の写真を公開すると、以下のような声があがった。
「完璧な一枚」
「これはアートだ」
「めっちゃいい」
「良い写真すぎる」
「かっこよすぎ」
「W膝スラー」
「感情がこみ上げてきたよ」
「鎌田めっちゃ楽しそうやん！」
「最高 みーんなで嬉しそうなのが」
「ラクロワが決めたみたいでかわいい」
「Kamadaaaaaaa」
鎌田は85分に正確無比なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンのダメ押し弾をお膳立て。１得点・１アシストの活躍ぶりで勝利に大きく貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「かっこよすぎ」鎌田＆ラクロワの秘蔵２ショット！「これはアートだ」
鎌田はこの試合に先発。１−１で迎えた58分には鮮やかなハーフボレーシュートで勝ち越し弾を奪ってみせる。
ゴール後には歓喜のランから、きれいな“膝スラ”のセレブレーション。同僚のマクソンス・ラクロワも日本代表MFと同様のアクション。クラブの公式Xが「これ、これ、これ」と綴り、同じポーズを取る２人の写真を公開すると、以下のような声があがった。
「完璧な一枚」
「これはアートだ」
「めっちゃいい」
「良い写真すぎる」
「かっこよすぎ」
「W膝スラー」
「感情がこみ上げてきたよ」
「鎌田めっちゃ楽しそうやん！」
「最高 みーんなで嬉しそうなのが」
「ラクロワが決めたみたいでかわいい」
「Kamadaaaaaaa」
鎌田は85分に正確無比なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンのダメ押し弾をお膳立て。１得点・１アシストの活躍ぶりで勝利に大きく貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「かっこよすぎ」鎌田＆ラクロワの秘蔵２ショット！「これはアートだ」