松田聖子デビュー45周年記念ツアーの映像作品化決定！「楽しんでいただけたらとても幸せです」

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松田聖子のデビュー45周年記念ツアーが映像作品化され、6月3日にリリースされることが決定した。

■「私にとって思い出に残る記念のツアーとなりました」（松田聖子）

現在も、2025年発売のデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。～45th Anniversary 究極オールタイムベスト～』がロングヒットの中の松田聖子。

同年に周年らしくまさにオールタイムベストなセットリストで挑んだ、全国アリーナツアー『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』が映像作品として6月3日に発売される。

本作には、デビュー45周年記念・全国アリーナツアーの初日、さいたまスーパーアリーナ公演を収録。熱気と興奮に満ちた全27曲が楽しめる。

また、この記念ツアーのファイナルとして、2月に自身初となる韓国コンサートをINSPIRE ARENAにて開催し、大きな話題に。日本と韓国の多くのファンを魅了したツアーとなった。

華やかに「青い珊瑚礁 ～Blue Lagoon～」で幕を開け、「時間の国のアリス ～Alice in the world of time～」でドラム、「チェリーブラッサム 2021」でギター演奏を披露。「渚のバルコニー 2025」「赤いスイートピー」「夏の扉」「大切なあなた」他、往年の名曲群に加えて、アコースティックコーナーは軽快なトークと共に「SWEET MEMORIES」をはじめとするB面の名曲群まで熱演。アーティストとして輝き続ける45年目の松田聖子を余すところなく収録したコンサート映像作品となっている。

DVD初回限定盤は、演目から10曲を厳選したライブ音源CD、Blu-ray初回限定盤は豪華52P写真集を付帯。

また、2026年の全国アリーナツアー『Seiko Matsuda Concert Tour 2026 “Seiko’s Fairyland”』は6月6日からスタートする。詳細は松田聖子45周年特設サイトまで。

メイン写真：『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』通常盤/DVDジャケット

■松田聖子 コメント

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

Blu-ray＆DVD『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』

■関連リンク

松田聖子 OFFICIAL SITE

http://www.seikomatsuda.co.jp/

■【画像】最新映像作品の各種ジャケット写真