お笑いコンビ麒麟の川島明が4月27日に更新したXに、カナダを弾丸スケジュールで往復した際の食事の写真を投稿した。



【写真】まるでカイジの豪遊セット！ カナダ往復の機内で出てきた食事

川島は「金曜夕方から一泊三日の弾丸スケジュールでカナダに行ってました。 やりたいことは全部できて大満足。 このロケの模様は近日サンデーPUSHスポーツでオンエアされます。 帰りの飛行機では変な時間に目覚めてしまい機内食が食べられず、ビールと軽食をオーダーしたらカイジの豪遊セットがきました」と串刺しになった肉料理の写真を投稿した。



川島のこのXは50万回を超えて表示され、コメント欄もにぎわい「ラヴィットからラヴィットの間に カナダに行って帰ってくる男…!!」とレギュラー出演するTBS「ラヴィット！」の週末終わりに移動したことを驚く声や、「帰りの機内でカイジの豪遊セットはじわじわ笑えます」と機内食を逃したことを惜しむ声、「あなたは単価が安すぎるんですよ。本来ならベストテンに入ってもおかしくないんですけど」ともっと高く売るべきと多種多様なツッコミが見られた。



（よろず～ニュース編集部）