国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のノミネート作品発表会が4月30日、都内で開催された。63部門のノミネート作品とアーティストが発表され、最優秀楽曲賞候補にガールズグループHANAの「Blue Jeans」、シンガー・ソングライター米津玄師の「IRIS OUT」、サカナクションの「怪獣」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中−On The Way」、ダンスボーカルグループM！LKの「好きすぎて滅！」が選出された。

米津玄師は最優秀アーティスト賞、HANAは新人賞にあたる最優秀ニュー・アーティスト賞にもノミネートされ、それぞれ主要6部門のうち最多3部門で名前が挙がった。最優秀アーティスト賞には米津の他、Fujii Kaze（藤井風）、HANA、サカナクションをはじめ、昨年に同部門を受賞したMrs. GREEN APPLEがノミネートされている。

日本のみならず国内外でも話題となった楽曲たちが名を連ねた。2年連続でアンバサダーを務める歌手の中島健人（32）はJ−POPの発展に関心が強く「ノミネートされた5作品は最近の日本を特に盛り上げてくれた楽曲。同時に選ばれることってないですもんね…。それがあってもいいなって思うくらい」と白熱必至の賞の行方にそそられていた。

同アワードは4月30日から5000人以上の音楽関係者による投票が開始。6月13日に東京・TOYOTA AREANA TOKYOで授賞式が行われる。

○…野村達矢実行委員長と稲葉豊副委員長は、昨年初開催したことによる反響に言及。「アジア圏を中心とした海外の皆さまに、日本で大きい国際音楽賞が始まったという状況が伝わって、今年に関しては実際に海外のさまざまな国の音楽業界の皆さまから6月のセレモニーに参加したいという声をちょうだいしています」とし、アワードの継続と発展を目指す意向を示した。

MAJ主要6部門ノミネート

▼最優秀楽曲賞

・Blue Jeans／HANA

・IRIS OUT／米津玄師

・怪獣／サカナクション

・革命道中 − On The Way／アイナ・ジ・エンド

・好きすぎて滅！／M！LK

▼最優秀アーティスト賞

・Fujii Kaze（藤井風）

・HANA

・Mrs． GREEN APPLE

・サカナクション

・米津玄師

▼最優秀ニュー・アーティスト賞

・CANDY TUNE

・HANA

・luv

・STARGLOW

・ブランデー戦記

▼最優秀アルバム賞

・10／Mrs． GREEN APPLE

・Dear Jubilee −RADWIMPS TRIBUTE−／Various Artists

・Gen／星野源

・Prema／Fujii Kaze

・THANK YOU SO MUCH／サザンオールスターズ

▼Best Global Hit from Japan

・HYPNOTIZE／XG

・IRIS OUT／米津玄師

・JANE DOE／米津玄師，宇多田ヒカル

・ReawakeR （feat． Felix of Stray Kids）／LiSA

・うっせぇわ／Ado

▼最優秀アジア楽曲賞

・Tabola Bale／Silet Open Up（インドネシア）

・Multo／Cup of Joe（フィリピン）

・Dash／PLAVE（韓国）

・Drowning／WOODZ（韓国）

・Golden／HUNTR／X（韓国）