日本テレビの金曜ロードショーで5月29日、ディズニー作品の『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』を、本編ノーカット豪華3本立てで放送します。

世界中で愛されているディズニーの大人気キャラクター“ピーター・パン”の物語。ロンドンに住む女の子ウェンディと二人の弟たちは、おとぎ話に登場する憧れの主人公ピーター・パンに誘われて、大人にならなくてもいい夢の島“ネバーランド”に旅立ちます。“ネバーランド”では海賊フック船長がピーター・パンへの復讐（ふくしゅう）を考えていました。そこへやってきた、ピーター・パンとウェンディたち。フック船長は、海賊船の大砲を彼らめがけてドカンドカンと撃ち出し、無事にウェンディたちはロンドンに帰れるのか。冒険物語がはじまります。

『アナと雪の女王』の続編となる短編アニメーション。エルサとクリストフがアナの誕生日を祝おうと計画を立てますが、エルサの魔法の力がパーティーを危険にさらしてしまう様子を描きます。監督は『アナと雪の女王』を手がけたクリス・バック＆ジェニファー・リーが続投。アカデミー賞で主題歌賞を受賞したロバート・ロペス＆クリステン・アンダーソン＝ロペスが、『Let It Go』に続き新曲を書き下ろしました。

■『ラプンツェルのウェディング』

ラプンツェルとフリンのロイヤルウエディングでみんなが集まり、王国はお祭りムード。しかし、パスカルとマキシマスが預かっていた結婚指輪を落としてしまいます。必死の二人は事態が発覚する前にリングを見つけようと試み、大混乱の痕跡を残して捜索に乗り出します。パスカルとマキシマスは結婚式までに指輪を見つけて教会へ持っていけるのか。教会での結婚式でドタバタ劇が繰り広げられます。