「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが30日、自身のインスタグラムを更新。ランチの様子を投稿した。

「4月ラストDay」と題し、ボディーラインが際立つオレンジ色のピチピチニットトップスにデニムコーデを公開した。

「明日から5月ってのに今日さむい なので、ランチはスープカレーにしたよ みなさま月末乗り越えましたか？ GWまであと少し」とつづり、92センチのバストが机に乗りそうなショットとともにチーズたっぷりのスープカレーを紹介した。

ファンやフォロワーからも「今日もべっぴんさんですね〜」「かわい〜い！」「可愛くて美しくてセクシー」「美乳」「お洋服素敵」「美味しそう」「チーズ多し！」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」が5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB92−W63−H95センチ。