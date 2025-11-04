米大リーグ公式サイトが４月３０日（日本時間５月１日）、今年３度目のパワーランキングを発表。同記事は識者の投票によるものだが、過去２度ともトップだったドジャース・大谷翔平選手はトップ１０から漏れた。メジャートップタイの１２本塁打を放っているホワイトソックス・村上宗隆内野手は前回までの１０傑外から６位に入った。

ランキングは次の通り（かっこ内は前回順位）。

１位Ｙ・アルバレス外野手（アストロズ＝２位）

２位Ａ・ジャッジ外野手（ヤンキース＝３位）

３位Ｂ・ライス内野手（ヤンキース＝７位）

４位Ｍ・トラウト外野手（エンゼルス＝１０傑外）

５位Ｍ・マンシー内野手（ドジャース＝１０傑外）

６位村上宗隆内野手（ホワイトソックス＝１０傑外）

７位Ｍ・オルソン内野手（ブレーブス＝１０傑外）

８位Ｋ・マクゴニグル内野手（タイガース＝１０傑外）

９位Ｓ・スチュワート内野手（レッズ＝１０傑外）

１０位Ｊ・ウッド外野手（ナショナルズ＝１０傑外）

なお、大谷と鈴木誠也外野手（カブス）はトップ１０に入らなかったが票を獲得した。