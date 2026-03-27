※１日午前５時解禁

シンガー・ソングライターで俳優の寺西優真が主演する映画「養父」「ＡＹＵＭＩ」と、長編映画初監督作「ＭＡＮＡ」が１０月２３日に同時公開されることが３０日、分かった。３作同時公開は異例の試みとなる。

寺西主演の「養父」は、泉ピン子が共演する長編映画。血縁でも制度でもない、説明されない関係の中で積み重なっていく時間を描く。岡田伸晃、久田莉子らが共演する。

実在する女医・増田あゆみ氏をモデルにした「ＡＹＵＭＩ」では寺西と太田奈緒がダブル主演を務め、泉と増田氏も特別出演する。現代を生きる女性たちの葛藤や揺らぎ、そしてそれぞれの人生に宿る痛みに向き合っていく物語が描かれる。

寺西にとって長編映画初監督作となる「ＭＡＮＡ」の主演は、料理研究家でもある山粼まな。脇を固めるのは、９４歳の俳優・大村崑をはじめ、渡辺敦子、三宅藤九郎ら多彩な顔ぶれだ。脚本・プロデュースを寺西一浩監督が務め、食や時間を通して人と人が静かに交差していく物語が描かれる。俳優やアーティストとして活動してきた寺西の新境地として注目される。

公開初日には舞台あいさつ付きの特別上映も予定されている。国内外の映画祭にも出品中の３作品は、公開と同時にＵ―ＮＥＸＴで独占有料配信が開始される。