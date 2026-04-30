ラプンツェルやモアナなど全8種類！セガプライズ「ディズニープリンセス」 ゆるど〜る マスコット
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニープリンセス」 ゆるど〜る マスコットを紹介します☆
セガプライズ「ディズニープリンセス」 ゆるど〜る マスコット
登場時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約5×5×11cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、マスコットの新しいシリーズ“ゆるど〜る”が初登場！
“ゆるど〜る”は、「ゆるっとあなたに寄りそう」をコンセプトにしたプライズです。
今回登場するのはディズニープリンセスで、全部で8種類。
Vol.1、Vol.2と2回にわけて展開されます。
ディズニープリンセス ゆるど〜る マスコットVol.1
種類：全4種類（白雪姫、オーロラ姫、ジャスミン、ラプンツェル）
黒髪が素敵な「白雪姫」や「ジャスミン」も登場するVol.1。
華やかなドレス姿の「オーロラ姫」や「ラプンツェル」もラインナップされます。
白雪姫
『白雪姫』のディズニープリンセス「白雪姫」のマスコット。
頭には真っ赤なリボン、ドレスは細部まで丁寧に表現されています。
オーロラ姫
『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」の“ゆるど〜る”。
頬をピンクに染めた優しい表情にほっこりと癒やされます。
ジャスミン
『アラジン』に登場するディズニープリンセス「ジャスミン」もラインナップ。
キリッとした表情が素敵で、耳には大きなイヤリングもつけています☆
ラプンツェル
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のマスコット。
長い髪の毛はもちろん、レース使いや編み上げ、袖のストライプ柄など、ドレスも忠実にデザインされています◎
ディズニープリンセス ゆるど〜る マスコットVol.2
種類：全4種類（シンデレラ、アリエル、ベル、モアナ）
ドレス姿の「アリエル」も登場するVol.2。
「シンデレラ」や「ベル」「モアナ」もラインナップされます。
シンデレラ
『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」の“ゆるど〜る”。
トレードマークでもある水色のドレス姿がとっても素敵です☆
アリエル
『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」のマスコット。
劇中にも登場するピンク色のドレスを着用した「アリエル」の姿がデザインされています。
ベル
『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」もラインナップ。
お馴染みの黄色いドレス姿がエレガントな雰囲気です☆
モアナ
『モアナと伝説の海』に登場するディズニープリンセス「モアナ」の“ゆるど〜る”マスコット。
こんがりと焼けた肌に、いつも元気いっぱいな「モアナ」のおすまし顔もチャーミング！
たくさん集めれば、ぬい撮りもより楽しめそうなディズニープライズ。
セガプライズの「ディズニープリンセス」 ゆるど〜る マスコットは、2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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