セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニープリンセス」 ゆるど〜る マスコットを紹介します☆

セガプライズ「ディズニープリンセス」 ゆるど〜る マスコット

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約5×5×11cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、マスコットの新しいシリーズ“ゆるど〜る”が初登場！

“ゆるど〜る”は、「ゆるっとあなたに寄りそう」をコンセプトにしたプライズです。

今回登場するのはディズニープリンセスで、全部で8種類。

Vol.1、Vol.2と2回にわけて展開されます。

ディズニープリンセス ゆるど〜る マスコットVol.1

種類：全4種類（白雪姫、オーロラ姫、ジャスミン、ラプンツェル）

黒髪が素敵な「白雪姫」や「ジャスミン」も登場するVol.1。

華やかなドレス姿の「オーロラ姫」や「ラプンツェル」もラインナップされます。

白雪姫

『白雪姫』のディズニープリンセス「白雪姫」のマスコット。

頭には真っ赤なリボン、ドレスは細部まで丁寧に表現されています。

オーロラ姫

『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」の“ゆるど〜る”。

頬をピンクに染めた優しい表情にほっこりと癒やされます。

ジャスミン

『アラジン』に登場するディズニープリンセス「ジャスミン」もラインナップ。

キリッとした表情が素敵で、耳には大きなイヤリングもつけています☆

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のマスコット。

長い髪の毛はもちろん、レース使いや編み上げ、袖のストライプ柄など、ドレスも忠実にデザインされています◎

ディズニープリンセス ゆるど〜る マスコットVol.2

種類：全4種類（シンデレラ、アリエル、ベル、モアナ）

ドレス姿の「アリエル」も登場するVol.2。

「シンデレラ」や「ベル」「モアナ」もラインナップされます。

シンデレラ

『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」の“ゆるど〜る”。

トレードマークでもある水色のドレス姿がとっても素敵です☆

アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」のマスコット。

劇中にも登場するピンク色のドレスを着用した「アリエル」の姿がデザインされています。

ベル

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」もラインナップ。

お馴染みの黄色いドレス姿がエレガントな雰囲気です☆

モアナ

『モアナと伝説の海』に登場するディズニープリンセス「モアナ」の“ゆるど〜る”マスコット。

こんがりと焼けた肌に、いつも元気いっぱいな「モアナ」のおすまし顔もチャーミング！

たくさん集めれば、ぬい撮りもより楽しめそうなディズニープライズ。

セガプライズの「ディズニープリンセス」 ゆるど〜る マスコットは、2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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