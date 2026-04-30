みちょぱ＆押切もえ＆神田愛花が作品愛を語り尽くす！映画『プラダを着た悪魔２』公開前夜祭

いよいよ2026年5月1日（金）より日米同時公開となる、映画『プラダを着た悪魔２』。

その公開を翌日に控えた4月30日（木）夜、109シネマズプレミアム新宿にて「公開前夜祭」イベントが緊急開催されました。

イベントには、前作『プラダを着た悪魔』からの大ファンである、モデルのみちょぱ（池田美優）さんと押切もえさんが登壇。

さらに、同じく作品の大ファンであるフリーアナウンサーの神田愛花さんが進行役も兼ねて登場しました。

公開を待ちきれないファンと共に、作品の魅力やファッションについて熱く語り合ったイベントの様子をレポートします。

ウォルト・ディズニー・ジャパン『プラダを着た悪魔２』公開前夜祭

開催日：2026年4月30日(木)

会場：109シネマズプレミアム新宿

登壇者：押切もえ、池田美優、神田愛花

豪華ゲストが“プラダ”を意識したファッションで登場

イベントが始まると、みちょぱさん、押切もえさん、神田愛花さんが華やかな衣装でステージに登場。

それぞれが映画にちなんだファッションのポイントを披露しました。

押切もえさんは、前作に続き「プラダを着た悪魔は赤」というイメージから、

美しい赤いドレスで登壇。

池田美優さんは、流行のドット柄を取り入れつつ、モチーフである赤を合わせたスタイリングで会場を魅了しました。

作中のファッションについても熱いトークが展開されます。

押切もえさんは、ミランダのメンズライクな大きいサイズのジャケットスタイルがセクシーで憧れると熱弁。

大事な話をするシーンでミランダが着用していたフリンジがいっぱいついたジャケットや、アン・ハサウェイが着用していた青いコートの存在感にも圧倒されたと語ります。

さらに、日本のブランド「sacai」のスカートが登場しているというファッションの細部へのこだわりにも注目が集まりました。

池田美優さんは、ご自身のファッションのポイントについて、以下のように語ってくださいました。

今ドットがちょっと流行ってるので、プラダを着た悪魔の、その赤モチーフの赤と合わせて着ました。

20年の時を経て帰ってきた続編！前作からの“アップグレード”に興奮

2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として今なお愛され続ける前作『プラダを着た悪魔』。

トークセッションでは、お三方がそれぞれ感じている前作の魅力や、続編『２』への期待感が爆発しました。

本作でアップグレードされた点として、キャラクターの「人間味」が挙げられます。

ただ強くてかっこいいだけでなく、弱音を吐いたり助けを求めたりするアンディの姿に、20年という月日による彼女の成長が感じられます。

また、雑誌媒体が減少しているという現代の社会背景がリアルに反映されている点も、本作のリアリティを増しています。

そしてここで、驚きのエピソードを披露。

なんと、20年前の前作の日本版ポスターで印象的だった「足」のモデルは、押切もえさんだったとのこと。

撮影時は全神経を足の裏側に集中させて挑んだという裏話が明かされ、会場は驚きに包まれました。

押切もえさんは、前作のポスター撮影を振り返り、以下のように語ってくださいました。

自分の中でもすごくここからまたキャリアが変わった部分でもあったので、すごく本当に自分の中で大事な作品です。

こうして皆さんの前に、20年後に現れることができて本当に嬉しいです。

仕事観・人間関係…『プラダを着た悪魔』が私たちに教えてくれること

本作の魅力は、ファッションだけではありません。

ミランダやアンディたちの仕事に対する姿勢や、上司、同僚、恋人といった人間関係も、多くの女性から共感を集めています。

推しキャラクターについての話題では、押切もえさんが「ナイジェル」をピックアップ。

冷静にみんなを支えるキーパーソンであり、裏で回す立ち位置の魅力について語りました。

池田美優さんは、主人公の「アンディ」を推しキャラクターとして挙げました。

進行の神田愛花さんが、生放送の番組中に共演者からアン・ハサウェイに似ていると言われたエピソードも飛び出し、会場の笑いを誘いました。

さらに、印象に残った名シーンについてもトークが白熱します。

「人間は完璧じゃない」というセリフや、「前に進むしかない」という力強い言葉に、現代で働く女性としての共感が集まりました。

一方で、ミランダがエコノミークラスの真ん中の席に座っているというユーモラスなシーンも話題に。

完璧ではないリアルな一面が描かれているところも、本作の大きな見どころと言えます。

化繊の服を「燃やしたらよく燃えるわよ」と表現するようなブラックジョークも健在です。

映画『プラダを着た悪魔２』作品情報

公開日：2026年5月1日（金）日米同時公開

監督：デヴィッド・フランケル

脚本：アライン・ブロッシュ・マッケンナ

キャスト：メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ ほか

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

“オシャレと仕事のモチベーション”として、多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている『プラダを着た悪魔』。

その待望の続編がついにスクリーンにアップグレードして帰ってきます。

公開への期待が最高潮に達した、ウォルト・ディズニー・ジャパン『プラダを着た悪魔２』公開前夜祭の紹介でした。

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