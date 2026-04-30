俳優の高橋克実（65）が、28日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、テレビ映り込みの反響について語った。

料理研究家でタレントの和田明日香から「私、実は一方的にお見かけしたことがありまして」と打ち明けられた。「国技館で…」と続けると、高橋は大笑いしながら「この間ですよね？」と尋ねた。

ともに同じ日に、大相撲を観戦に行っていたようで、1月13日の初場所3日目で、高橋の映り込みがネットニュースになっていた。和田は「待ち時間があった時に、客席埋まってきたなと思って見渡していたら、凄く姿勢の美しい、骨格のきれいな紳士が…坊主で」と説明した。

高橋は「紳士？」と驚き、和田のベタ褒めぶりに「そんなこと言われたの、初めてですよ」と照れていた。

「後にも先にもだと思うんですけど、あんなところに行ったのは初めてで。しかも力士が入ってくる通路の脇の、前から3列目です。あまりに席が良すぎて、力士が今行くぞみたいな、“はっけよい、残った”の時、必ずここ（力士の顔の横）に、背後霊みたいに俺が映るんですよ。どうやっても、ここに映るんですよ」

インパクトのある映り込みの反響は絶大だったようで、「LINEが入りっぱなしで。どんどん入ってくる。ジンジンジンジンって」と笑わせていた。