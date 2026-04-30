2026年4月30日『ますだおかだ増田のラジオハンター』にて、ゲストに西川のりお師匠が登場！今回は本番までの、のりお師匠の様子をプチ密着させてもらった。

©️ABCラジオ

13時。マネージャーと共に本社の13階にあるABCラジオに到着。椅子に座る前から、すでにしゃべり始めるのりお師匠。

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番組プロデューサーの上ノ薗Pと一緒に台本をチェック。上ノ薗Pは「打ち合わせでは、今日しゃべるネタを話す芸人と話さない芸人がいる」と話す。もちろんのりお師匠は打ち合わせから全力全開でトークを上ノ薗Pにぶつける。そうすることで、本番に調子を合わせるのだとか。

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すでに本番前から、マシンガントークを繰り出すのりお師匠。マネージャーと上ノ薗Pの笑い声が社内に響く。

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一番大きな笑いが出たところで「よし、これや！」と今回のメインネタが決まった模様。時間もぴったり出番のタイミングに。意気揚々とスタジオへ。

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満面の笑みで本番スタート！

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のりお師匠へのお便りでスタイル維持の秘訣を訊かれると、屈伸200回、足踏み200回、ベルトは一番キツ締めるなどそのストイックさを明かしつつ、「でもお酒もお菓子も好き」と茶目っ気な様子を明かした。

のりお師匠のマシンガントークを繰り出す秘訣は日々の体力づくりにあるのかもしれない。そして「努力すんの嫌いやねん」と話しつつも、本番前でも全力でトークをするのりお師匠は、生粋の努力家と言えるだろう。

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「ラジハンに残りの人生賭けてんねん」と言うくらいラジハン愛の強い師匠。ついに、メインのネタを披露！

そしてラストに放った師匠のオチに、スタジオは全員大爆笑！

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