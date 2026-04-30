古典の素養に根差した格調高い調べの短歌を詠み、宮内庁御用掛も長く務めた歌人、岡野弘彦（おかの・ひろひこ）さんが２４日、心不全で死去した。

１０１歳だった。葬儀は家族葬で済ませた。喪主は長男、安都佐氏。

三重県の神主の長男で、国学院大文学部予科に進み、召集を受けた。戦後、民俗学者の折口信夫（歌人の釈空（ちょうくう））に師事した。

伝統を重んじた端正な作風で１９６８年、第１歌集「冬の家族」が現代歌人協会賞となり、７３年に「滄浪歌（そうろうか）」で空賞を受賞。７９年、宮中歌会始の選者となり、８３年からは宮内庁御用掛として昭和天皇をはじめ、皇室の和歌の相談役を２４年間、務めた。

８８年に歌集「天の鶴群（たづむら）」で読売文学賞を受け、のち同賞選考委員。日本芸術院会員。２０２１年に文化勲章。１９７２年から２０１９年まで読売歌壇選者。国学院大名誉教授、国学院大栃木短期大学長も務めた。

俳人・長谷川櫂さんの話 岡野さんには２０１１年に「歌仙の会」に加えていただいた。その思い出は自分にとって宝物だ。岡野さんの歌は、古代の和歌が持っている調べを現代に伝えている最後の人だった。短歌という分野を超え、日本文化を考える上で重要な人だった。