28日（火）、パナソニック スポーツは5月3日（日）、4日（月・祝）に大阪・うめきたで開催されるサステナブル体験型イベント「MIDORI FES. 2026」に、Earth hacksと共同で出展することを大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）大阪ブルテオンのクラブ公式サイトで発表した。

3月15日（日）に、おおきにアリーナ舞洲にて行われたSVリーグ男子第17節GAME2ジェイテクトSTINGS愛知戦では、シルバーパートナーのEarth hacksプレゼンツマッチを開催した。本イベント会場では、そのときに選手が着用したオリジナルユニフォームや、昨シーズン掲出されていた装飾（選手のぼり）を素材にした、リボンチャームづくりを無料で体験できるイベントを実施。なお、ガンバ大阪（J1リーグ）で使用したシャツについても本体験の素材として使用され、リボンチャームづくりを体験できる。

本体験では、制作を通じてアップサイクルと資源循環を身近に体感でき、小さなこどもでも参加できる簡単なプログラムとなっている。所要時間は5分～10分で参加費無料、予約不要で参加ができる。

また、同企画実施エリアには大阪Ｂのフラッグへの応援メッセージ（寄せ書き）コーナーも設置。書かれた応援メッセージは5月9日(土)、10日（日）、11日（月）に行われる、2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIPのセミファイナル（Asueアリーナ大阪）で掲出されるそうだ。

「MIDORI FES.2026」への出展は5月3日～4日に、各日10:30～18:00までとなっている（「MIDORI FES.2026」は5月2日（土）から開催される）。会場は大阪・うめきた グラングリーン大阪内のマルチスペースにて開催、入場料無料で参加ができる。