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A¡§Do you like sushi¡©
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¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡ÈYes¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤è¤ê¡¢¡ÖYes, ¡Ü °ì¸À¡×¤òÂ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë²ñÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
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A¡§Let's buy 100 new chairs for the office.
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B¡§ I think it might be too expensive. Maybe we should start with 20.
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¤³¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢B¤Ï¡È No, that's too expensive.¡É¡Ê¥Î¡¼¡¢¥¶¥Ã¥Ä¥È¥¥¡¼ ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥·¥Ö¡Ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈI think it might be¡Ê¡Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡É ¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
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