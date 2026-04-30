King Gnu、最新ツアー『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』ファイナル公演を生中継
ロックバンド・King Gnuの最新ツアー『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』のファイナル公演をWOWOWが生中継することが決定した。
【動画】常田大希に「100点オジ」と言われた、井口理の生放送後の姿
King Gnuは2月の仙台公演を皮切りに、King Gnu史上最多となる16都市、31公演のツアー『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』を開催。同ツアーの追加公演として行なわれる神奈川・横浜アリーナ2Daysから、最終日7月15日の模様がWOWOWで生中継される。5月下旬から6月にかけてのバンコク、香港ほかアジア各都市を経てパワーアップが期待される凱旋公演であり、約半年にわたるツアーのファイナルとなる。
ツアー開幕前に予告されたとおり、今回のツアーでは自身初となるセンターステージ形式を採用、360度全方位をファンに取り囲まれた、熱狂の“ど真ん中”でパフォーマンスを繰り広げている。テレビアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」オープニングテーマでありグローバルヒットとなっている最新シングル「AIZO」のライブ公式動画からは、巨大なLEDビジョンや照明演出を駆使したスペクタクルの断片をうかがえるが、何より圧倒されるのは、目の前の観客のリアクションが生み出す熱気がいつにも増して不可欠なライブとなっていること。最終日、横浜アリーナでどのような光景が立ち上がるのか注目だ。
さらに、2024年の5大ドームツアー『THE GREATEST UNKNOWN』の東京ドーム公演、2020年にWOWOWで放送された『King Gnu Live Tour 2019 AW』の蔵出し映像に、ミュージックビデオコレクションを加えたKing Gnu特集も放送・配信される。
『生中継！King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』
7月15日（水）午後6:30〜
WOWOWライブで生放送／WOWOWオンデマンドでライブ配信
※7月18日（土） 午後6:00〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり
『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり
『King Gnu Live Tour 2019 AW』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり
『King Gnu Music Video Collection』
9月放送・配信予定
【動画】常田大希に「100点オジ」と言われた、井口理の生放送後の姿
King Gnuは2月の仙台公演を皮切りに、King Gnu史上最多となる16都市、31公演のツアー『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』を開催。同ツアーの追加公演として行なわれる神奈川・横浜アリーナ2Daysから、最終日7月15日の模様がWOWOWで生中継される。5月下旬から6月にかけてのバンコク、香港ほかアジア各都市を経てパワーアップが期待される凱旋公演であり、約半年にわたるツアーのファイナルとなる。
さらに、2024年の5大ドームツアー『THE GREATEST UNKNOWN』の東京ドーム公演、2020年にWOWOWで放送された『King Gnu Live Tour 2019 AW』の蔵出し映像に、ミュージックビデオコレクションを加えたKing Gnu特集も放送・配信される。
『生中継！King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』
7月15日（水）午後6:30〜
WOWOWライブで生放送／WOWOWオンデマンドでライブ配信
※7月18日（土） 午後6:00〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり
『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり
『King Gnu Live Tour 2019 AW』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり
『King Gnu Music Video Collection』
9月放送・配信予定