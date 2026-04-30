『日プ新世界』INI、サプライズ登場へ ”ラブゲーム”で選ぶ「ポジション評価」開幕
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#6が、きょう30日午後9時からLeminoにて無料配信される。それに先立って、見どころが公開された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#6では「第1回順位発表式」を勝ち抜いた50人の練習生たちによる、新世界ポジション評価が幕を開ける。予告映像では、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカから、これまでにない新たなチーム決め方法が告げられ、練習生たちが激しく困惑する一幕も。自らの武器を証明するために「選ぶ側」と「選ばれる側」に分かれる様子は、まるで「ラブゲーム」のような緊張感に満ちており、それぞれの思惑が交錯する人間ドラマが展開される。
さらに、今回は「101 SPECIAL BUDDY」として、INIのメンバーがサプライズで登場する。同じオーディションを勝ち抜いた経験を持つ先輩として、INIのメンバーたちが練習生たちの悩みにどう寄り添い、どのようなエールを贈るのか。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#6では「第1回順位発表式」を勝ち抜いた50人の練習生たちによる、新世界ポジション評価が幕を開ける。予告映像では、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカから、これまでにない新たなチーム決め方法が告げられ、練習生たちが激しく困惑する一幕も。自らの武器を証明するために「選ぶ側」と「選ばれる側」に分かれる様子は、まるで「ラブゲーム」のような緊張感に満ちており、それぞれの思惑が交錯する人間ドラマが展開される。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。