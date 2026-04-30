元政治家の石丸伸二が、意中の相手に対して抱いた意外な「キュン」とした瞬間を明かし驚きの声が上がった。

【映像】石丸伸二が惹かれたミス東大美女の美しい水着姿

ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別コンテンツが放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

沖縄居酒屋で初日の夜を楽しむメンバーたち。その日のデートを振り返るトークになると、しんじは、カヤックデートを楽しんだミス東大美女のあさに対して、「一言で言うといい人」とキュンポイントを告白。そして「まず一つ目、浪人をして大学受験をして合格した人は良い人」と独自のポイントを説明した。「キュンポイントじゃない！」とメンバーたちから突っ込むも、しんじは「いや、今日この話をカヤック漕ぎながらしてたんですよ。なんか頑張った人なんだなっていうのを改めて聞いて。そういうの大事だよなって思いました」と、相手の努力家な一面に触れたことを報告した。

しんじは当初、あさに対して「パッと見の最初の印象では、なんかこう、静かなクールビューティーな感じを受けてて、なんでもソツなくうまくやってきたのかなって勝手に思ってたんですけど、いろいろあったんだろうなって思った」と分析。さらに、自身のハプニングに対する彼女の行動が決め手になったようで、「僕が最後カヤックから落ちて、まあせっかくだから泳いでこうと思って泳ぎだしたら、わざわざ一緒に泳いでくれたっていうのが…まあまあ寒かったから、このノリと勢いが出てくると思ってなかった。そこの意外感にキュンとしました」と告白。

最終的に「まとめて、あ、いい人なんだなって」と石丸らしい言葉で締めくくると、周囲からは「ギャップ萌えってやつですね！」と歓声が上がった。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。