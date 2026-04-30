1Æü100¥È¥ó¤ÎµíÊµ¤ò¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¤Ë¡Ä¸¶ÌýµÞÆ¤Î¥¤¥ó¥É¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿ÀŽ¥ÎëÌÚ½¤¤¬»Ä¤·¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃÖ¤ÅÚ»º
¢£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®ÊÄº¿¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤â¹â¤«¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬µÞÆ¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¥Ç¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤ËEV¤ÎÈÎÇäÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏÈ¯ÅÅÎÌ¤Î7³ä°Ê¾å¤¬²ÐÎÏ¡£ÀÐÃº¤òÃæ¿´¤Ë²½ÀÐÇ³ÎÁ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£EV¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Û¤É¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÁý²Ã¤¹¤ë·ë²Ì¤ò¾·¤¯¡£
¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÐÌýÈ÷Ãß¤ò¥¤¥ó¥É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¡¢´í¤¦¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡Ê¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥´´Éô¡Ë¡£
¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤Ï¼«Æ°¼Ö¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ËÈ¼¤¦¸¶Ìý¹â¡¢¥¬¥½¥ê¥óÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤òÈÝ±þ¤Ê¤¯¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¥¹¥º¥¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ïµç¾õ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¡È°ì¼ê¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¾Íè¥¤¥ó¥É¤ÏÇÀÂ¼¤À¡×
¥¹¥º¥¤Î¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËÊ¡·ò°ìúÆ¾ïÌ³Ìò°÷¤Ï¡¢ÎëÌÚ½¤¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¾Íè¥¤¥ó¥É¤ÏÇÀÂ¼¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£½¤²ñÄ¹¤Î¤³¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹»ö¶È¤ò¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥É½£¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ñÄ¹¤Î°Õ»Ö¤ò¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¿Í¸ý¤Ï14²¯¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÇÀÂ¼¤Ë½»¤à10²¯¿Í¤¬¡¢¾Íè¤Î¥¹¥º¥¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¡¢ÇÀÂ¼¤Ë°Â¤¯¤ÆÎÉ¼Á¤ÊÇ³ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤«¡¢¤¤¤«¤Ë¥¹¥º¥¤¬¥¤¥ó¥É¤ÎÇÀÂ¼¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£10²¯¿Í¤òË¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¢£¤¢¤ëÆ°Êª¤ÎÊµ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö°µ½ÌÅ·Á³¥¬¥¹¼Ö¡×
¥¹¥º¥¤Ïµí¤ÎÊµ(¤Õ¤ó)¤«¤é¥á¥¿¥ó¡ÊCH4¡Ë¥¬¥¹¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢°µ½ÌÅ·Á³¥¬¥¹¡ÊCNG¡Ë¼Ö¤ÎÇ³ÎÁ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËCNG¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ï¥á¥¿¥ó¤À¡£
¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£¤ËºòÇ¯Ëö¡¢º£Ç¯1·î¤È2¹©¾ì¤ò³«Àß¡£·ÀÌó¤¹¤ë¶áÎÙÇÀ²È¤«¤éÄê´üÅª¤Ë½¸¤á¤¿µíÊµ¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¡¢¥á¥¿¥ó¤¬À®Ê¬¤Î¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¡ÊCBG¡Ë¤È¤·¤Æ¹©¾ìÊ»Àß¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ²È¤«¤é¤ÎÇã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤Ï¡¢µíÊµ1kgÅö¤¿¤ê1¥ë¥Ô¡¼¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó1.7±ß¡Ë¡£°ìÆ¬¤Îµí¤«¤éÇ¯´Ö7Ëü2000kg¤ÎµíÊµ¤¬¤È¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µí¤¬ÆóÆ¬¤¤¤ì¤Ð15Ëü¥ë¥Ô¡¼¼å¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤òÇÀ²È¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ê¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÇÀ²È¤ÏÇÀ¹ÌÍÑ¤Ëµí¤ò¿ôÆ¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
°ìÊý¡¢CBG¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1kgÅö¤¿¤ê75¥ë¥Ô¡¼¡£CNG¤ÎÆ±81¥ë¥Ô¡¼¤è¤ê¤â°Â¤¤¡£
¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï8²¯Æ¬¤Îµí¤¬¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤Îµí¤ÏÁð¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¹òÊªÈîÎÁ¤ò¿©¤Ù¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Îµí¤È¤Ï°ã¤¦¡£
Áð¤Ï¸÷¹çÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÎ¾¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ëCO2¤È¤ÏÁê»¦¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤ÇµíÊµ¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÎCNG¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áð¿©¤Ê¤Î¤ÇÊµ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£CNG¼Ö¤Î¥·¥§¥¢¤Ï7³ä
¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢CNG¼Ö¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¹âÆÃæ¤Î¸¶Ìý¤Î9³ä¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢CNG¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â»º½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡£
CNG¼Ö¤Ï¥¤¥ó¥É¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ÎÌó2³ä¤òÀê¤á¤ë¡£¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤ÏCNG¼Ö»Ô¾ì¤ÇÌó7³ä¤Î¥·¥§¥¢¤ò¤â¤Ä¡£
¸½ºß¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤Ë¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¤ò´Þ¤á¤Æ19¼Ö¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á15¼Ö¼ï¤ËCNG»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ë¡£24Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï62ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·¡¢ÈÎÇä¹½À®Èæ¤Ï35¡ó¡£20Ç¯ÅÙ¤¬Ìó16ËüÂæ¤Ç¹½À®Èæ12¡ó¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤Î¿¤Ó¤¬¡¢CNG¼Ö¤ÎÈÎÇäÁý¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£1Æü100¥È¥ó¤ÎµíÊµ¤ò¼è¤ê°·¤¤
CNG¼Ö¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ËCNG¥¿¥ó¥¯¤òÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¡ÊCNG¤Ïµ¤ÂÎÇ³ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤ÏÄã¤¯¥¬¥½¥ê¥ó¤ÈÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸åÉÕ¤±¤Ç²Ù¼¼¤Ë¥¿¥ó¥¯¤òÀß¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾²²¼¤ËºÇ½é¤«¤é¹©¾ì¤ÇÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤ÎÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ç²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢CNG¼Ö58.9Ëü¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö49.9Ëü¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó84Ëü±ß¡Ë¤ÈCNG¼Ö¤ÎÊý¤¬2³ä¤Û¤É¹â¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Ç³ÎÁÂå¤ÏCNG¤ÎÊý¤¬42¡ó°Â¤¤¡ÊCBG¤Ê¤é¤µ¤é¤Ë°Â¤¤¡Ë¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥á¥¿¥ó¤òÈ´¤¤¤¿µíÊµ¤Î»Ä¤ê¤«¤¹¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÍÑÈîÎÁ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥º¥¡¦¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹»ö¶ÈÉô¼ç´´¤Î»³ÌîÇîÇ·¤Ï¡ÖCSR¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ö¶È¡£CBG¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íºÎ»»¤Ï¤È¤ì¤º¡¢ÈîÎÁ¤ÎÈÎÇäÁý¤¬¹õ»ú²½¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
3·î¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿1·î³«½ê¤Î¥«¥Ö¥é¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢1Æü100¥È¥ó¤ÎµíÊµ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢Ìó1.5¥È¥ó¤ÎCBG¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢½¼Å¶¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥¤¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤À¡£
¥¹¥º¥¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¼çÀï¾ì¤òÇÀÂ¼¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ê¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¸³«¤òÇÀÂ¼¤Ç»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¶¡µë¤ò´Þ¤áÇÀÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥¸¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿µíÊµ¤ò½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇÀ²È¤Î½êÆÀ¤Ï¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¸ÛÍÑ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¤¥ó¥É¤ÎÇÀÂ¼Éô¤âÂçµ¤±øÀ÷¤Ï¿¼¹ï¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÏÆóÌÓºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ÌºîÃÏ¤Ç¡ÈÌî¾Æ¤¡É¤¬¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢ÇÀ²È¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÄ´Íý¤Ë¿Å¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ö¥é¹©¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¿Í´´Éô¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ö¥éÃÏ°è¤Ç¡¢¡Ê¿·¤·¤¤¡Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÇ®¤¯ÏÃ¤¹¡£
¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï²¤½£¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éEVÉáµÚ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤ÏEV°Ê¾å¤ËCNG¡¦CBG¼Ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÃÄ§¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÎÅ¸³«¤ò·×²è¤¹¤ë¡£
¢£ÎëÌÚ½¤¤Ï¾ï¤ËÉÏ¤·¤¤ÇÀÂ¼¤Ë¤è¤ê¤½¤Ã¤¿
¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥»ÍÎØ»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤ÎÆ£°æÃ¤É§¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ø¥¸¥å¥¬¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¥¹¥º¥¤â¥¼¥í¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤éÎÉ¤¤¼Ö¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Î»×ÁÛ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¸¥å¥¬¡¼¥ë¤È¡È¥¹¥º¥¤é¤·¤µ¡É¤Ï½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï8²¯Æ¬¤â¤Îµí¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤Ë¤Ï7³ä¤Î¥·¥§¥¢¤ò¤â¤ÄCNG¼Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆCBG»ö¶È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤ÇÀÂ¼¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢10²¯¿Í¤ò¤È¤ê¤³¤â¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¡Øº£Æü¤è¤êÌÀÆü¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ£°æ¡£
¥¹¥º¥¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¹âµé¼Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È·ÚÀì¶È¤À¤Ã¤¿¥¹¥º¥¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£1978Ç¯¤«¤é·Ð±Ä¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÎëÌÚ½¤¤Î¤â¤È¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢½êÆÀ¤ÎÄã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¡Ê·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤Ï¡Ë¼å¤¤¼Ô¥¤¥¸¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¤Ç¤âÉÏ¤·¤¤ÇÀÂ¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡£
¢£¥«¡¼¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿Ä¹´üÅª»ëÅÀ
¥¹¥º¥¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤Ë800cc¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á800¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¶áÂå¹©¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é40Í¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¥¹¥º¥¤¬¥¤¥ó¥É¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±Â²¤â½¡¶µ¤âÂ¿ÍÍ¤Ë¸òºø¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¡ÊÂç½°¡Ë¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¹â³Û¤Ç¹ë²Ú¤Ê¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤ÐÆÏ¤¯¥Þ¥ë¥Á800¡×¤ò¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥¹¥È¤òÄ¶¤¨¡¢º¹ÊÌ¤â¶èÊÌ¤â¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëºÂ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
iACE¡Ê¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£À¯ÉÜ¤È¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤¬2015Ç¯¤Ë¹çÊÛ¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¶µ°éµ¡´Ø¡£¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£¤òµòÅÀ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ä»º¶È´Ø·¸¼Ô¤Î·±Îý¤Èµ»Ç½³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸»ºµ»½Ñ¤ä¼«Æ°¼ÖÀß·×¤Ê¤É500°Ê¾å¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤«¤é¡¢1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¶µ°é¡¦¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£
iACE¤ÎE¡¥¥é¥¸¡¼¥Ö¾ïÌ³¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¾ì¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÎëÌÚ½¤¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¡¢¥¤¥ó¥É¤Î»º¶È¤òÃ´¤¦¡¢³ØÀ¸¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ñ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤·Ê¿Åù¤Ë¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¹Í¤¨Êý¡¢Îã¤¨¤ÐÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤¬¤É¤¦¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡¢5S¡ÊÀ°Íý¡¢À°ÆÜ¡¢À¶ÁÝ¡¢À¶·é¡¢í¿¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯À¸¤·¤¿¤¢¤ëÌäÂê¤È²ò·è¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¥¤¥ó¥É¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦¤Çµ¯¤³¤ë½ôÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Åú¤ò½Ð¤»¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚ½¤¤Î¶µ¤¨¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥¤¥ó¥É¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤È³Êº¹³ÈÂç¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¥ª¥ä¥¸¡×¤Îº²¤¬½É¤ë¡£
----------
±Ê°æ Î´¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥ºµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢1992Ç¯¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¸½ºß¡¢»¨»ï¤ä¿·Ê¹¡¢¥¦¥§¥Ö¤Ç¼èºà¼¹É®³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¥ê¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÏÀ¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¡ª¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø°ÜÌ±²ò¶Ø¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØEV¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë30Ç¯ÌÜ¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÂÐ¥¥ê¥ó¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ë15Ç¯ÀïÁè¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ëºÇ½ªÀïÁè¡Ù¡Ø¿Í»ö¤È½ÐÀ¤¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Øµæ¶Ë¤Ë¤¦¤Þ¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹ñ»º¥¨¥³µ»½Ñ¤ÎÆÍÇËÎÏ¡ª¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÇÔ¤ì¤¶¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø¸½¾ìÎÏ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ±Ê°æ Î´¡Ë