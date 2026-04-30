歌手で女優の知念里奈（44）が、29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。沖縄出身者が集まる「具志堅会」の存在を語った。

番組のテーマは「北海道VS沖縄 旅行に行きたいのはどっち！？ 大激論SP」で、平成ノブシコブシ吉村崇が企画した「北海道会」が自然消滅したことを受け、知念が「具志堅会」の存在を語った。

くりぃむしちゅー上田晋也から「沖縄の人たちは結構集まったりするの？」と聞かれ、知念は「あります。“具志堅会”があって。具志堅用高さんを中心に、MAXのメンバーとか、DA PUMPのISSAさんとか、ゴリ（ガレッジセール）さんもいらっしゃったり」と沖縄出身芸能人を紹介した。

知念は「去年年末に久しぶりに集まれたんですけど、その時は山田親太朗くんの沖縄料理のお店で、（山田）優ちゃんも来て。おいしい沖縄料理食べながら、泡盛飲んで。一番最後、酔っぱらってくると、用高さんの防衛戦を見るっていう」と会合の詳細を語った。

MAXのNANAは「今のバラエティーでの具志堅さんじゃなく、あのときの具志堅さんをもう1回認識しようっていう。それを含めてみんなで見て、ちゃんとすごい人が…」と語ると、上田は「今もすごい人だよ！」とつっこんだ。