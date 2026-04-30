50万回以上視聴され1.6万の「いいね」を集めているのは、マッサージしてもらっているときの猫の様子。視聴者からは「可愛いすぎてぎゃぁぁぁ！！！ってなりました」「優しい時間」「愛おしい」などさまざまなコメントが寄せられています。

【動画：気持ちよさそうに『マッサージされる茶トラ猫』…手を止めた瞬間の『まさかの反応』】

頭を重点的にマッサージ

Instagramアカウント「保護猫(猫風邪)と潔癖症ママの発狂LOVE日常」に投稿されたのは、茶トラ猫の「チャーくん」が飼い主さんにマッサージしてもらっているときの出来事。チャーくんは飼い主さんの手の中に収まり、頭を重点的にほぐしてもらっていたそうです。

両手を飼い主さんに預け、頭の上から鼻先あたりまで優しい手つきでマッサージされるチャーくん。力加減が絶妙だったのでしょう。チャーくんは目を閉じたまま身動きひとつしなかったといいます。

寝ちゃった？

チャーくんは、マッサージ気持ちよすぎて「寝てしまったのかな？」と思わせるほどおとなしかったとのこと。あまりにも動かないので、飼い主さんがマッサージの手を止めてみたところ…？

しばらくは眠ったように動かなかったチャーくんですが、やがて右目がうっすらと開き、続いて左目も細く開いたとのこと。そこでマッサージが終わってしまっていることに気づいたのか「え？！」という表情で飼い主さんを見つめてきたそうです。

もっとやってほしかった！

チャーくんの「なんで終わらせたの？」「まだ続けてほしかった」と言いたげな表情が面白くも可愛くもあり、思わず飼い主さんは笑ってしまったそう。そんな顔をされてしまえば、マッサージを続けるしかありませんね。

チャーくんのおうちには、他にもさっちゃん、チビちゃん、かっちゅちゃんと3匹の猫ちゃんが暮らしているといいます。他の猫ちゃんたちも飼い主さんのゴッドハンドなマッサージを受けているようですよ。羨ましいです！

チャーくんの目を開けたときの表情には、視聴者から「え？続きは？って」などのコメントが届いていました。

Instagramアカウント「保護猫(猫風邪)と潔癖症ママの発狂LOVE日常」には、4ニャンズのはしゃいだりまったりしたりする可愛い姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護猫(猫風邪)と潔癖症ママの発狂LOVE日常」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。