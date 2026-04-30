【リーグワン】静岡ブルーレヴズ ＰＯ進出には勝利が絶対条件…ＳＨ北村瞬太郎「崖っぷちを楽しんでいます」…５月２日・ＢＬ東京戦
ラグビーリーグワン１部で現在８位の静岡ブルーレヴズは、５月２日に東京・秩父宮ラグビー場で６位のＢＬ東京と対戦する。勝利がプレーオフ（ＰＯ）の絶対条件となる一戦に向け、チームは３０日、静岡・磐田市内で練習し、取材に対応したＳＨ北村瞬太郎（２４）は「勝つしかない。１点差でも勝てばいい」と闘志を高めた。
リーグ戦は残り２試合で、勝ち点の差は５。６位までに与えられるプレーオフ（ＰＯ）の切符をつかむためには、勝利が絶対条件。ボーナスポイント（３トライ差以上での勝利）を取れば勝ち点３０で並ぶが、通常の勝利（勝ち点４）でも、５月９日の最終戦（対横浜）に望みがつながる。
昨季は３試合を残した第１５節でＢＬ東京に５６―２６で完勝し、初のＰＯ進出を決めた。最終的にリーグ戦は１４勝４敗で４位だった。だが今季は波に乗れず、２月から３月にかけて５連敗。現在６勝１０敗と苦しんだ。
しかしリーグ２連覇中のＢＬ東京も、２〜３月に７連敗を喫するなど波が大きく７勝９敗。６位との差が広がらなかった。絶対に負けられない、この終盤戦を北村は「崖っぷちの状態を楽しんでいます」と笑った。
同じ７勝９敗で７位につけているトヨタ（勝ち点３３）の勝敗もＰＯ進出に大きく影響してくるが、レヴズはＢＬ東京に勝たなければ始まらない。「ＦＷ陣がいいスクラムを組んでくれている。チームの調子はいい」。逆境を楽しむ強い精神力で、昨季新人賞の司令塔がゲームを支配する。
◇リーグワン順位◇ （勝ち点）
〈１〉埼 玉１５勝 １敗６８
〈２〉神 戸１４勝 ２敗６７
〈３〉東京ベイ１３勝 ３敗６４
〈４〉ＢＲ東京 ９勝 ７敗４１
〈５〉東京ＳＧ ７勝 ９敗４０
〈６〉ＢＬ東京 ７勝 ９敗３５
〈７〉トヨタ ７勝 ９敗３３
〈８〉静岡ＢＲ ６勝１０敗３０
〈９〉三 重 ６勝１０敗２９
〈１０〉横 浜５勝１１敗２６
〈１１〉相模原 ４勝１２敗１９
〈１２〉浦 安３勝１３敗１２