ラグビーリーグワン１部で現在８位の静岡ブルーレヴズは、５月２日に東京・秩父宮ラグビー場で６位のＢＬ東京と対戦する。勝利がプレーオフ（ＰＯ）の絶対条件となる一戦に向け、チームは３０日、静岡・磐田市内で練習し、取材に対応したＳＨ北村瞬太郎（２４）は「勝つしかない。１点差でも勝てばいい」と闘志を高めた。

リーグ戦は残り２試合で、勝ち点の差は５。６位までに与えられるプレーオフ（ＰＯ）の切符をつかむためには、勝利が絶対条件。ボーナスポイント（３トライ差以上での勝利）を取れば勝ち点３０で並ぶが、通常の勝利（勝ち点４）でも、５月９日の最終戦（対横浜）に望みがつながる。

昨季は３試合を残した第１５節でＢＬ東京に５６―２６で完勝し、初のＰＯ進出を決めた。最終的にリーグ戦は１４勝４敗で４位だった。だが今季は波に乗れず、２月から３月にかけて５連敗。現在６勝１０敗と苦しんだ。

しかしリーグ２連覇中のＢＬ東京も、２〜３月に７連敗を喫するなど波が大きく７勝９敗。６位との差が広がらなかった。絶対に負けられない、この終盤戦を北村は「崖っぷちの状態を楽しんでいます」と笑った。

同じ７勝９敗で７位につけているトヨタ（勝ち点３３）の勝敗もＰＯ進出に大きく影響してくるが、レヴズはＢＬ東京に勝たなければ始まらない。「ＦＷ陣がいいスクラムを組んでくれている。チームの調子はいい」。逆境を楽しむ強い精神力で、昨季新人賞の司令塔がゲームを支配する。

◇リーグワン順位◇ （勝ち点）

〈１〉埼 玉１５勝 １敗６８

〈２〉神 戸１４勝 ２敗６７

〈３〉東京ベイ１３勝 ３敗６４

〈４〉ＢＲ東京 ９勝 ７敗４１

〈５〉東京ＳＧ ７勝 ９敗４０

〈６〉ＢＬ東京 ７勝 ９敗３５

〈７〉トヨタ ７勝 ９敗３３

〈８〉静岡ＢＲ ６勝１０敗３０

〈９〉三 重 ６勝１０敗２９

〈１０〉横 浜５勝１１敗２６

〈１１〉相模原 ４勝１２敗１９

〈１２〉浦 安３勝１３敗１２