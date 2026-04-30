Belkinは、Nintendo Switch 2 対応アクセサリ「Belkin Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電ケース Pro」を、4月28日より全国の家電量販店およびAmazon.co.jpで発売する。

【画像あり】長時間プレイ・持ち運びに向いた機能を多く搭載

本製品は、10,000mAhの大容量バッテリーと収納機能を一体化した充電ケースだ。30Wの急速充電に対応しており、Switch 2 を最大1.5回分フル充電できる。移動中や旅先でも、バッテリー残量を気にすることなく長時間のプレイに対応する。

ケース内部には、最大12枚のゲームソフトを整理して収納できる専用ホルダーや、AirTagなどのスマートトラッカーを隠して収納できる「隠しスマートトラッカーポケット」、小物用メッシュポケットを装備。本体と周辺機器をまとめて持ち運べる設計となっている。

付属のモバイルバッテリーには角度調整が可能なスタンドが搭載されており、ケースから取り出すだけでプレイ環境を整えられる。入出力対応のUSB-Cポートを備えており、Switch 2 をプレイしながらのスマートフォン同時充電やパススルー充電にも対応する。

ケース前面のデジタルインジケーターでバッテリー残量を確認可能。ボタンを3秒間長押しすることで「機内モード」が有効となり、フライト時も機内規則に沿って利用できる。

カラーはチャコール、サンド、セージの3色展開。チャコールが4月28日発売、サンドおよびセージは近日発売予定となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）